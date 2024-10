ブシロードが展開するキャラクターカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツブラウ」

対戦といった従来のカードゲームの楽しみ方にくわえ、デコレーションして持ち歩くなど、コレクションアイテムとしても人気を集めているカードゲームです。

そんな「ヴァイスシュヴァルツブラウ」から、ハーフデッキパック『ディズニー ツイステッドワンダーランド』が発売されます!

ヴァイスシュヴァルツブラウ ハーフデッキパック『ディズニー ツイステッドワンダーランド』

パック名・価格:

・1パック25枚入り 1,980円(税込)

・1ボックス4パック入り 7,920円(税込)

・1カートン12ボックス入り 95,040円(税込)

発売日:2024年10月25日(金)

仕様:

基本レアリティ 30種+パラレル 30種基本レアリティ[R 30種]パラレル[SP 7種、TWR 23種]封入カードはすべてがホログラム加工のキラキラカード。さらに、1パックに1枚ホログラム加工+箔押し入りのパラレルレアリティのカードを必ず封入!1パック25枚入りで、2パックを組み合わせるだけですぐに遊べるデッキが完成!

キャラクターカードゲーム 『ヴァイスシュヴァルツブラウ』より、『ディズニーツイステッドワンダーランド』のカードで2パックを組み合わせてすぐに遊べるハーフデッキパックが登場!

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』で実施された「Glorious Masquerade」「Playful Land」のイラストを使用した、カードが収録されます。

ハーフデッキパックはカード25枚入り。

2パックを組み合わせるだけですぐに遊べるデッキが完成します。

パラレルを含めた複数種類のカードの中から25枚が出現します。

「Glorious Masquerade」「Playful Land」のイラストを使用したすべてにキラキラなホログラム加工が施されたハーフデッキ。

ヴァイスシュヴァルツブラウのハーフデッキパック『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、2024年10月25日より販売開始です☆

©Disney ©Bushiroad illust. chisato/ルノテオ

