リーダーは元AKB48本田仁美！SAY MY NAME、デビュー曲『Wave Way』MVが1000万回再生突破

元AKB48の本田仁美らが所属する韓国の新人ガールズグループ「SAY MY NAME(セイマイネーム)」が、絶大な人気を見せている。

【写真】本田仁美、意外な“バキバキ美腹筋”

所属事務所iNKODEエンターテインメントは10月24日、SAY MY NAMEの1st EPアルバム『SAY MY NAME』のタイトル曲『Wave Way』のミュージックビデオが、前日の23日にユーチューブ上で再生回数1000万回を突破したことを発表した。

10月16日のアルバムリリースと同時に公開された『Wave Way』のミュージックビデオは、公開からわずか1週間で1000万回再生を達成。デビュー曲として非常にハイペースな傾向を見せ、SAY MY NAMEに対する世界中のファンの熱い関心を改めて証明した。

『Wave Way』のミュージックビデオでは、メンバーの明るいエネルギーと清涼感がいっぱいに溢れ、キュートで溌剌とした映像美が見る者の目を引く。グループを代表するキャラクターの猫も登場し、SAY MY NAMEのカラーとキュートさ愛らしさが見る者のハートを射抜いている。

SAY MY NAMEのデビュー曲『Wave Way』は、中毒性の強いリフレインとラブリーなパフォーマンスが魅力的だ。、また、人生で一度は経験する悲しみや苦痛を“波”に比喩し、それでも今後さらに成長して進もうというポジティブな思いを、SAY MY NAMEならではの爽やかさで表現し、聴く者を魅了している。

(写真=iNKODEエンターテインメント)SAY MY NAME

ミュージックビデオをはじめ、各音楽番組に出演した際の動画はもちろん、多様なユーチューブコンテンツも多くの話題を集めているなか、デビューアルバム『SAY MY NAME』の初動販売枚数(リリース直後1週間のアルバム販売枚数)が約3万3000枚を突破し、新人ガールズグループとして十分な人気と勢いを見せている。

K-POP第5世代をけん引するグループとして期待されるSAY MY NAMEは、今後もさまざまなスケジュールをこなし、デビュー活動を続ける予定だ。

◇SAY MY NAMEとは?

ジェジュンが設立した芸能事務所iNKODEエンターテインメントから誕生した7人組ガールズグループ。2024年10月16日、1st EPアルバム『SAY MY NAME』でデビューした。メンバーはAKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美をはじめ、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されている。リーダーは本田仁美。最年長は2001年生まれの本田仁美で、最年少は2010年生まれのスンジュ。