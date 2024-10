現地時間の2024年10月23日、Adobeがデジタルペインティングアプリの「Adobe Fresco」を完全無料化すると発表しましたCelebrating five years of Fresco with powerful new updates that unlock digital drawing and painting for everyone | Adobe Bloghttps://blog.adobe.com/en/publish/2024/10/23/celebrating-five-years-fresco-powerful-new-updates-unlock-digital-drawing-painting-everyone

Join in as we celebrate 5️⃣ years of #AdobeFresco!???? Fresco is now totally FREE, and we've unlocked over a thousand incredible brushes.???? Find out more here: https://t.co/dx3OC2fxoy pic.twitter.com/63Q1Gg0Vqo— Adobe Drawing (@AdobeDrawing) October 23, 2024

Adobe made its painting app completely free to take on Procreate - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/23/24277533/adobe-fresco-painting-app-free-availablility-procreateAdobe Fresco is Now Completely Free - Thurrott.comhttps://www.thurrott.com/music-videos/311990/adobe-fresco-is-now-completely-free2019年11月にリリースされたAdobe Frescoは、AI機能のAdobe Senseiを活用して幅広い描画表現が可能なツールです。初心者からクリエイター、デザイナー、イラストレーターなど幅広いニーズに対応できる柔軟性を持ちます。Adobe Frescoはこれまでも無料で配信されていましたが、Adobe Fontsへの無制限のアクセスや1000種類以上の追加ブラシへのアクセス、独自のブラシのインポートなどを行うためには年額1150円のAdobe Fresco単体プランなどへの加入が必要でした。しかし、Adobeは2024年10月23日、Adobe Frescoの完全無料化を発表。これにより、Adobe Frescoの有料サブスクリプションで利用可能だった各種機能が誰でも無料で利用できるようになりました。Adobe Frescoの完全無料化の背景には、デジタルペインティングアプリ「Procreate」の台頭があると見られており、海外メディアのNeowinは「Procreateは2000円で買い切りというその手軽さと、初心者から専門家まで幅広く対応できる数多くのツールキットが利用可能なことが特徴で、デジタルアーティストの間で近年勢いを増しています。Adobe Frescoの完全無料化によって、デジタルペインティングアプリ市場の競争がさらに激化するでしょう」と語っています。Adobeは「Adobe Frescoを完全無料化することで、すべての人の創造性を解き放ちます。Adobe Frescoの完全無料化で、誰もが絵を描くことの喜びを発見したり、再発見したりすることができます」「お絵描きや絵を描くのが初めての方も、クリエイティブなプロを目指している学生も、すでにイラストレーターやアニメーター、グラフィックデザイナーのキャリアを歩んでいる方も、Adobe Frescoを利用して、絵を描くことの楽しさを再発見してください」と述べています。なお、Adobe FrescoはiOS・iPadOS向けに配信されているほか、Windows向けにも配信されています。Adobe Fresco のファーストステップhttps://helpx.adobe.com/jp/fresco/get-started.html