´Ú¹ñ¤Ç¡ØÇËÊè¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥ï¥±¡¡¸åÌ£¤Î°¤¯¤Ê¤¤¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎDNA¤ò»É·ã¡ª¡©
¡¡¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØÇËÊè¡Ê¥Ñ¥ß¥ç¡Ë¡Ù¤¬¡¢º£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç½é¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô1000Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥ª¥«¥ë¥È±Ç²è¤Ç1000Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤¬½é¤á¤Æ¤À¡Ê10·î18Æü¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢³ø»³ÆüÊó¤Î3·îËö¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡3·î24Æü¡¢±Ç²è¿¶¶½°Ñ°÷²ñ±Ç²è´ÛÆþ¾ì·ôÅý¹çÅÅ»»ÌÖ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ØÇËÊè¡Ù¤ÎÎßÀÑ´ÑµÒ¿ô¤ÏÆ±Æü¸áÁ°¡¢1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£2·î22Æü¤Î¸ø³«¤«¤é32ÆüÌÜ¡£ÉõÀÚ°ÊÍè¤º¤Ã¤È¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òÆÈÁöÃæ¤À¡£
¡¡¡ØÇËÊè¡Ù¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÎòÂå¸ø³«ºîÉÊ¤Ç32ºîÌÜ¤Î¡Ö1000Ëü±Ç²è¡×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£´Ú¹ñ±Ç²è¤Ë¸Â¤ë¤È23ºîÌÜ¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¸å¤Ç¤Ï¡¢¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡¡THE¡¡ROUNDUP¡Ù¡Ê2022¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼:¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¡Ê2022¡Ë¡¢¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡¡NO¡¡WAY¡¡OUT¡Ù¡Ê2023¡Ë¡¢¡Ø¥½¥¦¥ë¤Î½Õ¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ËÂ³¤¯5ÈÖÌÜ¤ÎµÏ¿¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢É÷¿å»Õ¤Î¥µ¥ó¥É¥¯¤ÈÁòµ·»Õ¤Î¥è¥ó¥°¥ó¡¢ÖàÆ²¡Ê¥à¥À¥ó¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê»Õ¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ê¥à¤È¥Ü¥ó¥®¥ë¡£¶â»ý¤Á¤Ë·å°ã¤¤¤ÎÊó½·¤Ç°ÍÍê¤µ¤ì¤ÆÊè¤ò·¡¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤¤ë´ñÌ¯¤Ê»ö·ï¤òÉÁ¤¯¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÉ÷¿å¤È¥·¥ã¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¤òÍí¤á¤¿¥ª¥«¥ë¥È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£¡Ø¥×¥ê¡¼¥¹¥È¡¡°Ëâ¤òÁò¤ë¼Ô¡Ù¡Ê2015¡Ë¤È¡Ø¥µ¥Ð¥Ï¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤Î¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥·¥¯¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ð¥È¥ë¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó/³¤¾å·èÀï¡Ù¡Ê2014¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢2ºîÌÜ¤Î¡Ö1000Ëü¿Í±Ç²è¡×¡£¥è¥ó¥°¥óÌò¤Î¥æ¡¦¥Ø¥¸¥ó¤Ï¡Ø²¦¤ÎÃË¡Ù¡Ê2005¡Ë¡¢¡Ø¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ù¡Ê2015¡Ë¡¢¡Ø¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡ÁÌóÂ«¤Ï³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¡Á¡Ù¡Ê2017¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ4ÅÙÌÜ¡¢¥Õ¥¡¥ê¥àÌò¤Î¥¥à¡¦¥´¥¦¥ó¤È¡¢¥Ü¥ó¥®¥ëÌò¤Î¥¤¡¦¥É¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ØÇËÊè¡Ù¤¬½é¤Î¡Ö1000Ëü±Ç²è¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë±Ç²è´Û¤Î´×»¶´ü¤È¤µ¤ì¤ë2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö1000Ëü±Ç²è¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¡£¥¥à¡¦¥½¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥½¥¦¥ë¤Î½Õ¡Ù¤â¡¢´×»¶´ü¤È¤¤¤ï¤ì¤ë11·î¤ËÉõÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢±Ç²è´Û¤ÎÈËË»´ü¤È´×»¶´ü¤Î´·Îã¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤¬¤¢¤ê¡¢¸ý¥³¥ß¤¬¹¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â·à¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥«¥ë¥È±Ç²è¤Î´ÑµÒ¤Ï¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ØÇËÊè¡Ù¤ÏÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤âÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖCJ¡¡CGV¡×¡Ê´Ú¹ñ¤Î±Ç²è´Û²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ØÇËÊè¡Ù¤ÎÀ¤ÂåÊÌ´ÑµÒ¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢20Âå¤¬25¡ó¡¢30Âå31¡ó¡¢40Âå22¡ó¡¢50Âå°Ê¾å17¡ó¡£±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î¥«¥ó¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡ØÇËÊè¡Ù¤Ë´Ú¹ñ¿Í¤ÎDNA¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤Ê¸²½½¬´·¤¬¤è¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡ÖÅÁÅýÅª¤Ê¾ð½ï¤äÏ¢ÂÓ´¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯ÎðÁØ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¥ª¥«¥ë¥È±Ç²è¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¸åÌ£¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ØÇËÊè¡Ù¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥«¥ë¥È¤ÎÄêÀÐ¤òÊ¤¤¹¶»¤¬¤¹¤¯½ª¤ï¤êÊý¤Ç´ÑµÒ¤Ë¥«¥¿¥ë¥·¥¹¡Ê´¶¾ð¤Î²òÊü¡Ë¤òÍ¿¤¨¤¿ÅÀ¤â¡¢¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸²½É¾ÏÀ²È¤Î¥¥à¡¦¥Û¥ó¥·¥¯¤µ¤ó¤â¡Ö½¾Íè¤Î¥ª¥«¥ë¥È¤¬°ÎîÂà¼£¤ä¶²ÉÝ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ØÇËÊè¡Ù¤Ï´Ú¹ñÅª¤«¤ÄÂç½°Åª¤Ë»Å¾å¤²¤¿ºîÉÊ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ë¼Ò²ñÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥Ê¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥óµ¼Ô