チャン・ジェヒョン監督の映画『破墓(パミョ)』が、今年公開された映画の中で初の観客動員数1000万人超えを記録した。韓国のオカルト映画で1000万人の観客を集めたのは、本作が初めてだ(10月18日の日本公開に合わせ、釜山日報の3月末の記事を紹介します)。

3月24日、映画振興委員会映画館入場券統合電算網によると、『破墓』の累積観客数は同日午前、1000万人を突破した。2月22日の公開から32日目。封切以来ずっと、ランキング1位を独走中だ。

『破墓』は韓国における歴代公開作品で32作目の「1000万映画」に躍り出た。韓国映画に限ると23作目。コロナ禍以後では、『犯罪都市 THE ROUNDUP』(2022)、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』(2022)、『犯罪都市 NO WAY OUT』(2023)、『ソウルの春』(2023)に続く5番目の記録だ。

主人公は、風水師のサンドクと葬儀師のヨングン、巫堂(ムダン、韓国の伝統的な師)のファリムとボンギル。金持ちに桁違いの報酬で依頼されて墓を掘り返したことで起きる奇妙な事件を描く、伝統的な風水とシャーマニズムを絡めたオカルトミステリーだ。『プリースト 悪魔を葬る者』(2015)と『サバハ』(2019)のチャン・ジェヒョン監督がメガホンを取った。

主演のチェ・ミンシクは、映画『バトル・オーシャン/海上決戦』(2014)に続いて、2作目の「1000万人映画」。ヨングン役のユ・ヘジンは『王の男』(2005)、『ベテラン』(2015)、『タクシー運転手〜約束は海を越えて〜』(2017)に続いて4度目、ファリム役のキム・ゴウンと、ボンギル役のイ・ドヒョンは、『破墓』が初の「1000万映画」となった。

注目すべきは、一般的に映画館の閑散期とされる2月に公開されたにもかかわらず、「1000万映画」になった点。キム・ソンス監督の『ソウルの春』も、閑散期といわれる11月に封切られている。あるシネマコンプレックス関係者は「コロナ禍以降、映画館の繁忙期と閑散期の慣例が崩れてきた」とし、「見応えのある映画があり、口コミが広まれば、いつでも劇場を訪れるようになった」と話している。

これまでオカルト映画の観客はコアなファンが中心だったが、『破墓』は幅広い年齢層の人気を集めたことも注目に値する。

「CJ CGV」(韓国の映画館会社)によると、『破墓』の世代別観客の割合は、20代が25%、30代31%、40代22%、50代以上17%。映画評論家のカン・ユジョンさんは、「『破墓』に韓国人のDNAに含まれている古い文化習慣がよく溶け込んでいる」「伝統的な情緒や連帯感が描かれ、さまざまな年齢層の心をつかむことができた」と分析した。そして「一般的なオカルト映画は未解決のまま結末を迎えるため、後味がすっきりしないのに対し、『破墓』はエンディングがはっきりしている」とし、「これまでのオカルトの定石を覆す胸がすく終わり方で観客にカタルシス(感情の解放)を与えた点も、功を奏した」と語った。

文化評論家のキム・ホンシクさんも「従来のオカルトが悪霊退治や恐怖に焦点を当てていたのに対し、『破墓』は韓国的かつ大衆的に仕上げた作品」とし、「その中に社会的なメッセージをうまく溶け込ませているので人気があるのだろう」と指摘した。

ナム・ユジョン記者