B‐R サーティワン アイスクリームは11月1日から、サンリオのキャラクターで今年50周年のハローキティとのコラボレーションキャンペーン「HELLO ICE CREAM!(ハロー アイスクリーム!)」を実施する。今年は、ハローキティが50周年を迎えるアニバーサリーイヤー。ハローキティをお祝いするキャンペーンを、ハローキティの誕生日から、第1弾と第2弾に分けて届ける。1日から20日の第1弾は、ハローキティが誕生した1974年から現在までの歴代のハローキティ デザインがたくさん登場。ハローキティをずっと愛している大人のファンも大満足の商品を展開する。21日からは“み〜んな”でお祝い!の第2弾も開始する。

今回、ハローキティの誕生日をお祝いするのにぴったりなバースデーダブルカップが登場。好きなアイスクリーム2個に、ハローキティのチャームポイントの赤いリボン型チョコをオン。カップはハローキティが誕生した1974年のデザインを中心にした、懐かしさを感じるレトロかわいいデザインになっている。さらに、数量限定で「ラブポーションサーティワン」をイメージしたリボンを付けたハローキティのチャーム付き。ミニシリコンリングと金具が付いているのでポーチやペンなどにもセットできる。<商品概要>商品名:ハローキティ バースデーダブルカップ価格:スモールダブル 660円/レギュラーダブル 910円※価格は税込価格、一部店舗では価格が異なる販売期間:11月1日(金)〜11月20日(水)※なくなり次第終了また、好きなアイスクリーム2個を、スペシャルデザインのカップで提供。カップは、歴代のハローキティ デザインがモノクロ調になったシンプルでかわいいデザインと、ハローキティと一緒に双子の妹のミミィやボーイフレンドのディアダニエルも登場するデザインの2種類のスペシャルデザインのカップでから選べる。先着でハローキティの誕生日である11月1日から数量限定でピンクリボンチョコが付属。<商品概要>商品名:ハローキティ ダブルカップ価格:スモールダブル 510円/レギュラーダブル 760円※価格は税込価格、一部店舗では価格が異なる販売期間:11月1日(金)〜11月20日(水)※なくなり次第終了さらに、ハローキティが好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージしたサンデーも登場。好きなスモールサイズのアイスクリーム2個に、たっぷりのホイップクリームと、角切りリンゴ入りソース、サクサクのパイ、ハローキティの顔のチョコレートもトッピング。飛行機に乗っているハローキティやさくらんぼの飾りをつけたハローキティのデザインのピック、大きなハート型ピックも付属する。ハート形ピックとサンデーのカップには歴代のハローキティ デザインが大集合していてお祝い感満載。どこを見てもハローキティがいっぱいでファンにはたまらないサンデーとなっている。ハローキティの顔がデザインされたオリジナルふわふわスリーブ付きで、ラブポーションサーティワン柄のリボンを付けたハローキティのスリーブは、マイクロファイバー素材で吸水できる仕様。<商品概要>商品名:ハローキティ バースデー アップルパイサンデー価格:1350円※価格は税込価格、一部店舗では価格が異なる販売期間:11月1日(金)〜11月20日(水)※なくなり次第終了好きなアイスクリーム8個を、ハローキティの大きな顔がインパクト大のボックスで持ち帰りできる、バースデーセットが登場。パーティーやお土産、家族の団らんにおすすめ。ボックスの側面には歴代のハローキティのデザインが大集合する。さらに、ボックスと同じデザインのハローキティ50周年の歴史が詰まったふわふわフランネル素材のオリジナルブランケットも付いてくる。<商品概要>商品名:ハローキティ バースデーセット価格:スモール 2800円/レギュラー 3500円※価格は税込価格、一部店舗では価格が異なる販売期間:11月1日(金)〜11月20日(水)※なくなり次第終了(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652458