【モデルプレス=2024/10/24】ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が大リーグ史上初の1シーズンホームラン50本、50盗塁の「50-50」を達成した際のホームランボールのオークションが日本時間23日に締め切られ、手数料込みで439万2000ドル(約6億6600万円)で落札された。大谷選手は9月19日のマーリンズ戦で、1つのシーズンでホームラン50本、50盗塁の「50-50」を大リーグ史上初めて達成。この際のホームランボールが米競売会社「ゴールディン」で、競売にかけられた。

? BREAKING: NEW RECORD $$$ FOR A BALL ?



Final Sale Price on the Shohei Ohtani 50th Home Run Baseball: $4,392,000



The Highest Sale Price for Any Ball of Any Sport!



Email us at Sell@Goldin.com to Consign your Collectibles! ? pic.twitter.com/GXs2TK3iFn