位置情報に基づいたSNSとして人気を博した「Foursquare」のアプリ版が2024年12月15日、ウェブ版が2025年初頭に終了することが発表されました。今後、Foursquareチームは「Swarm」の開発に注力することになります。City Guide Sunset - Foursquarehttps://foursquare.com/city-guide-sunset/#accordion_v2-509935d6-b147-4e9b-8a3c-76eb860daa7e

Farewell to Foursquare's app | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/10/22/farewell-to-foursquares-app/Foursquare will shut down its City Guide app this yearhttps://www.siliconrepublic.com/business/foursquare-city-guide-app-shutting-downFoursquare is sunsetting its City Guide app and focusing on its check-ins app Swarm - PhoneArenahttps://www.phonearena.com/news/foursquare-is-sunsetting-its-city-guide-app-and-focusing-on-its-check-ins-app-swarm_id163767Foursquare is shutting down their city guide app and website...https://kottke.org/24/10/0045478-foursquare-is-shutting-doFoursquare announces that its shutting its city guide app, focusing on Swarm - Neowinhttps://www.neowin.net/news/foursquare-announces-that-its-shutting-its-city-guide-app-focusing-on-swarm/The Foursquare App Is Shutting Down Soonhttps://www.howtogeek.com/foursquare-app-shutdown/指定した地域の飲食店や小売店に関するおすすめ情報をチェックできる「Foursquare City Guide」のアプリ版が東部標準時で2024年12月15日23時59分、ウェブ版が2025年初頭に終了することがアナウンスされました。終了以降はFoursquare City Guide全体が利用できなくなります。東京 食べ物、ナイトライフ、エンターテイメントhttps://ja.foursquare.com/city-guideFoursquareはFoursquare City Guideを終了する理由として、「Swarmでさらに優れたエクスペリエンスを構築することに注力するため」と説明しています。これに伴い、Swarmの新機能や性能への投資が行われ、2025年初頭にアップデートをリリースするとFoursquareは説明しています。今後Foursquareが注力することとなるSwarmは、2014年にスタートしたFoursquareのチェックインやSNS機能だけに特化したアプリです。Swarmの登場により、Foursquareは現在地付近のオススメスポットや飲食店などをユーザーに供給する情報サービスである「Foursquare City Guide」として生まれ変わりました。オススメ場所検索の「Foursquare」と位置情報共有の「Swarm」を実際に使ってみました - GIGAZINEFoursquareは「長年にわたるお客様のご愛顧と支援に深く感謝申し上げます。この決定は軽々しく下されたものではありません。より大きな影響をもたらし、お客様により良いサービスを提供できると確信している重要な取り組みを優先するために必要なステップです」と記しました。なお、Foursquare City Guideに掲載したビジネス情報はFoursquare City GuideとSwarmの両方に掲載されているため、Foursquare City Guideのサービスが終了してもSwarmに掲載され続けます。また、Foursquareは情報プロバイダーでもあるため、パートナー企業にビジネス情報リストを配信してもいるそうです。Foursquareの創設者であるデニス・クロウリー氏は、Foursquare City Guideの終了について「このニュースのせいで、ここ数日本当に落ち込んでいたことを認めなければウソになります。自分の作った会社や製品に恋してしまう危険性について、本当に良いブログ記事がどこかにあるのですが、それを書くタイミングではないようです。Foursquareのアプリが軽視されているという話は、5年ほど前から私の個人的なオンライン体験の中で太鼓判が押されており、私は必要以上にその影響を受けてしまっています」とThreadsに投稿しました。なお、記事作成時点でクロウリー氏はフルタイムでFoursquareに携わっているわけではありませんが、同社の取締役会と共同議長を務めています。同氏によると、Foursquareの収益は1億ドル(約150億円)を超えているそうです。Foursquareの主な競合であるGowallaの共同創設者であるジョシュ・ウィリアムス氏は、「Foursquareの終了に非常にがっかりしています。インターネットはかつては楽しかっただとか、あれこれと文句を言うことはできますが、確かにそれは真実です。効率を追求するあまり、我々から喜びを奪ってしまいました。人々を現実世界で結びつける『成功する製品』を作れると今でも信じていますが、それは困難な道のりです。Foursquareはウェブと我々のデジタルライフをはるかに良い場所にしてくれました」と投稿し、Foursquare City Guideの終了を惜しみました。