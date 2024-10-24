スミスＪｒ．（左）と対戦する青柳優馬

写真拡大

　全日本プロレスは２３日、「ジャイアントシリーズ　２０２４」の１１月４日、北海道・ホテルエミシア札幌（新札幌）大会で三冠ヘビー級王者・青柳優馬がデイビーボーイ・スミスＪｒ．と３度目の防衛戦を行うことを発表した。

　青柳は２２日の後楽園ホール大会で王道トーナメント覇者の綾部蓮を破りＶ２を達成。試合後にスミスＪｒ．が挑戦を要求し受諾していた。青柳にとって１年前の１１月５に同じ会場で中嶋勝彦に敗れ三冠王者から陥落した場所。そこから「黒幕」騒動が勃発し王道マットは混乱した。１年後の三冠戦で悪夢を払拭し新たな記念日にしたいところだ。

　◆１１・４札幌全対戦カード（試合順は未定）

　▼タッグマッチ

宮原健斗、井上凌　ｖｓ　芦野祥太郎、田村男児

　▼北海道ランブル　２０２４

《出場者》大森北斗、鈴木秀樹、北海熊五郎、吉田考志、斗猛矢、長尾一大心

　▼Ｒｏａｄ　ｔｏ　世界最強タッグ決定リーグ戦　タッグマッチ

ライジング　ＨＡＹＡＴＯ、安齊勇馬　ｖｓ　黒潮　ＴＯＫＹＯ　ジャパン、立花誠吾

　▼Ｒｏａｄ　ｔｏ　世界最強タッグ決定リーグ戦　タッグマッチ

斉藤ジュン、斉藤レイ　ｖｓ　本田竜輝、綾部蓮

　▼バカの時代　ｖｓ　ゼンニチ本隊　タッグマッチ

諏訪魔、佐藤光留　ｖｓ　ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起

　▼三冠ヘビー級選手権試合

王者・青柳優馬　ｖｓ　挑戦者・デイビーボーイ・スミス　Ｊｒ．