三冠王者・青柳優馬、デイビーボーイ・スミスＪｒ．と３度目防衛戦…１１・４新札幌全対戦カード
全日本プロレスは２３日、「ジャイアントシリーズ ２０２４」の１１月４日、北海道・ホテルエミシア札幌（新札幌）大会で三冠ヘビー級王者・青柳優馬がデイビーボーイ・スミスＪｒ．と３度目の防衛戦を行うことを発表した。
青柳は２２日の後楽園ホール大会で王道トーナメント覇者の綾部蓮を破りＶ２を達成。試合後にスミスＪｒ．が挑戦を要求し受諾していた。青柳にとって１年前の１１月５に同じ会場で中嶋勝彦に敗れ三冠王者から陥落した場所。そこから「黒幕」騒動が勃発し王道マットは混乱した。１年後の三冠戦で悪夢を払拭し新たな記念日にしたいところだ。
◆１１・４札幌全対戦カード（試合順は未定）
▼タッグマッチ
宮原健斗、井上凌 ｖｓ 芦野祥太郎、田村男児
▼北海道ランブル ２０２４
《出場者》大森北斗、鈴木秀樹、北海熊五郎、吉田考志、斗猛矢、長尾一大心
▼Ｒｏａｄ ｔｏ 世界最強タッグ決定リーグ戦 タッグマッチ
ライジング ＨＡＹＡＴＯ、安齊勇馬 ｖｓ 黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン、立花誠吾
▼Ｒｏａｄ ｔｏ 世界最強タッグ決定リーグ戦 タッグマッチ
斉藤ジュン、斉藤レイ ｖｓ 本田竜輝、綾部蓮
▼バカの時代 ｖｓ ゼンニチ本隊 タッグマッチ
諏訪魔、佐藤光留 ｖｓ ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起
▼三冠ヘビー級選手権試合
王者・青柳優馬 ｖｓ 挑戦者・デイビーボーイ・スミス Ｊｒ．