BTS ジン、除隊後初のイベントをTBSチャンネル1にて10月27日にテレビ初独占放送！

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、BTS(防弾少年団)のジンが除隊の翌日2024年6月13日BTSデビュー11周年記念日に、待ち望んでいたファンと感動の再会を果たした話題の公演「2024 BTS FESTA:MESSAGE FROM JIN」をテレビ初独占放送する。感動の涙が止まらなかった特別なステージ、そこから見えた景色はどのようなものだったのだろうか。

高貴なグレーのスーツ姿で登場した彼が、震えるほど緊張しながら「ARMY! ついに、恋しくてたまらなかった家に帰ってきました」と最も大切なARMY(BTSファンの呼称)の名をありったけの想いを込めて叫ぶと、まるで1年半の空白を埋めるように、割れんばかりの大歓声が沸き起こった。2024年6月13日BTSのデビュー11周年を記念した「2024 FESTA」の一環として行われたオフラインイベント「2024 BTS FESTA:MESSAGE FROM JIN」は、冒頭から歓喜の涙が溢れ出る特別なステージとなった。公演では、これまであまり見たことのない様々な彼に出会うことができる。釣り好きが高じて発表した1番だけしかなかった楽曲「スーパーマグロ」を、この日のために2番まで制作。思いがけないフルバージョンでの初披露にファンの歓声がこだまする。1stソロシングル「The Astronaut」や、BTSの4thアルバム「MAP OF THE SOUL:7」の収録曲で自ら作詞作曲した「Moon」の歌唱では、会場を甘い空気で包み込んだ。スペシャルな企画でもファンを喜ばせる。メンバーのジョングクが米・ビルボードのメインチャート「HOT100」で1位を獲得した「Seven(Feat. Latto)」のダンスチャレンジ、「EAT JIN」と題した唯一無二の食レポ、さらにはASMRを聞かせるなど、視覚から聴覚までを楽しませ、多彩な“顔”を惜しげもなく見せた。涙が止まらないサプライズも行われた。6月13日という特別な日にメンバー全員から送られた長文の直筆手紙を紹介。近況報告やリアルな本音、再会を心待ちにするファンへの熱い想いが語られた。除隊直後の限られた時間の中で、最高のパフォーマンスを届けようと全身全霊を尽くす姿に全世界のファンが感涙! ファンへの限りない愛情と感謝が込められたジンからの最高級の贈り物を、ぜひ心に刻んでみてはいかがだろうか。

■放送概要

「2024 BTS FESTA:MESSAGE FROM JIN」

放送チャンネル:CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

放送日時:2024年10月27日(日)午後9:00〜午後10:10【テレビ初独占放送】

収録:2024年6月13日(木)韓国・ソウル蚕室(チャムシル)室内体育館



