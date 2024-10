SHINee KEY最新LIVE Blu-ray詳細発表！本編ティザー映像＆限定盤グッズデザインも公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■限定盤にはライブ本編に加え、東京公演&神戸公演3日間のMC集も収録

SHINee KEYが2025年1月15日に発売するLIVE Blu-ray『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』の商品詳細が解禁となった。

ネオンカラーで彩られた巨大な自動販売機のセットから、ポップな衣装に身を包み登場したKEYの「Tokyo! Are you ready?」という掛け声とともに開幕したKEYLAND。約6年ぶりの日本オリジナル楽曲「Tongue Tied」と「Fresh」も初披露した。

本作はステージセットから衣装、楽曲まで、まさに自動販売機から出てくるカラフルなドリンクのように、さまざまなコンセプトでKEYの魅力を余すことなく発揮し、会場に集まったファンをKEYLANDの世界へと惹き込んだ東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された7月7日の公演を収録。ライブ本編のティザー映像も公開された。

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤には、ライブ本編に加え、東京公演だけでなく、8月に神戸ワールド記念ホールにて行われた神戸公演3日間のMC集も収録。ご当地トークも交えて、ステージとはまた違った茶目っ気たっぷりのKEYの姿を楽しむことができる。

また、ツアーグッズやライブ本編のスクリーンにも登場していたKEYの公式キャラクターBOK-SILLee(ボクシリ)がオープニング衣装とお揃いのキャップを被って「ラバーキーホルダー_BOK-SILLee(LIVE Ver.)」として付属。さらに、ライブ衣装のフォトカードセットと、さまざまなKEYの表情や、会場の雰囲気を感じられる写真が詰まったPHOTOBOOK(72P)も封入され、見応えのある内容となっている。

初回生産限定盤には、ライブ本編とスタジオリハーサルや公演当日の様子など、ステージ以外でのKEYの姿も収めたビハインド映像を収録。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤とは異なるカットで構成されたPHOTOBOOK(32P)と、今回の公演のポイントでもあったセクションごとの衣装のKEYを両面で楽しめるポスターも封入され、映像だけでなく写真でもKEYLANDの世界を感じることができる。

また、CDショップオリジナル特典内容も解禁され、UNIVERSAL MUSIC STOREでは卓上カレンダーやA4サイズクリアファイルなど、形態ごとに異なる特典が付与される。

リリース情報

2025.01.15 ON SALE

Blu-ray『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』

SHINee OFFICIAL SITE

https://shinee.jp/