合計1,260名に福島県産品が当たる！福島県米消費拡大推進会議「ふくしま米ルキャンペーン」

福島県米消費拡大推進会議は、2025年2月28日(金)まで福島県産米を対象とした“ふくしま米ル(マイル)キャンペーン”を実施します。

<キャンペーン概要>

福島県産米を購入してキャンペーン専用のLINE公式アカウントで「米ル(マイル)」ポイントを貯めていくキャンペーンです。

貯める度に、その場で当たるクジに挑戦できます。

さらに、「米ル」が貯まれば貯まるほどにランクアップし、期間中2回の抽選で豪華賞品が当たります。

◎キャンペーン期間

2025年2月28日(金)まで

(1stステージ:2024年12月31日まで、2ndステージ:2025年2月28日まで)

※キャンペーン期間中にキャンペーンシールがなくなる場合もあります。

◎開催地域

福島県内及び首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)等の小売店

※対象商品にはキャンペーンシールが添付されています。

※キャンペーン対象外の商品もあります。

◎賞品について

・米ルを貯めると、その場で当たる!

キャンペーン期間中、米ルを貯める度に自動でその場で当たるクジに挑戦できます。

福島県産品計600本のほか、100米ル500本、50米ル1,000本、10米ル5,000本、

5米ル10,000本、1米ル15,000本が当たります。

※このクジは必ず当たるものではございません。

・ランクに応じて賞品を選ぶコース

米ルを貯めるほど自身のランクが上がります。

ステージ期間終了後、ランクに応じた豪華賞品に応募が可能です。

4つランクを設けており、自分のランク以下の賞品にそれぞれ1種類ずつ応募ができます。

※1stステージ:2024年12月31日まで、2ndステージ:2025年2月28日まで

※賞品の応募期間は各ステージ終了後、10日以内です。

