シーエスラボは、オリジナル化粧品アイデアを公募し、グランプリに選ばれた方の製品化にかかる費用300万円相当をサポートする『Cosmetics Dream Award’24』を開催しました。

シーエスラボ『Cosmetics Dream Award’24』

応募期間 :2024年1月17日(水)〜3月31日(日)

応募総数 :84件

応募条件 :スキンケアもしくはヘアケア商品

継続してビジネス展開が可能

実現可能かつオリジナリティー豊かな発想

市場にマッチ、もしくは市場を先取りした内容

授賞式 :2024年5月17日(金)

シーエスラボ館林本工場 ロータスホールにて開催

協賛企業様:株式会社グラセル様、株式会社ニチエイ様、

一般社団法人日本化粧品検定協会様、株式会社Neltz様、

株式会社fratto様、本州印刷株式会社様(五十音順)

シーエスラボは、オリジナル化粧品アイデアを公募し、グランプリに選ばれた方の製品化にかかる費用300万円相当をサポートする『Cosmetics Dream Award’24』を開催。

この企画の受賞者及びグランプリ受賞アイデアの製作状況を発表しました。

◆受賞者一覧

〈グランプリ〉 坂本 徳秀様

〈審査員特別賞〉 桑畑 明穂様

〈入賞〉 笹原 猛稔様、西川 美佐子様(五十音順)

◆グランプリ受賞アイデアの製作状況について

坂本様はメイクアップアーティストという自身の経験から、メイク前の肌を整えるクリームを提案。

うるおいを持続させつつも、肌表面がべたつかないことにこだわり、就寝前にも使用できるものを目指しています。

現在、協賛企業様のご協力を経て、市場調査、バルク開発、容器選定など、販売にむけての準備を進めています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 製品化にかかる費用300万円相当をサポート!シーエスラボ『Cosmetics Dream Award'24』 appeared first on Dtimes.