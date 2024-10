エジソンママは、※2売上の一部が乳児院への物品寄付につながる「フォーク&スプーン print(あにまる・おはな・きょうりゅう)」を2024年10月下旬よりイーエジソン限定で発売します。

エジソンママ「フォーク&スプーン print」

対象月年齢 :1.5歳ごろ〜

メーカー希望小売価格:1,320円(税込)

種類 :あにまる、おはな、きょうりゅう

エジソンママは、※2売上の一部が乳児院への物品寄付につながる「フォーク&スプーン print(あにまる・おはな・きょうりゅう)」を2024年10月下旬よりイーエジソン限定で発売。

※1 寄付先は、別の子どもたちのための団体や施設に変更になる可能性があります

※2 物品寄付の対象商品は、フォーク&スプーンシリーズのうち「あにまる」「おはな」「きょうりゅう」の3柄のみとなります

■開発背景〜ベビー用品ブランドならではの、社会貢献を一緒に

■商品特徴〜社会貢献を、こだわり抜いたプロダクトで。

商品購入が乳児院への寄付に繋がるこの製品。

そのコンセプトだけでなく、フォーク&スプーンの「ものづくり」自体にも、長年愛されたこだわりと、本企画のために新たに考え抜いたこだわりが詰まっています。

〈ポイント1:長年愛されるエジソンママの「フォーク&スプーン」〉

2010年の発売から“ギザギザの溝が具材に絡みやすい”“最後までキレイに食べられる”と多くの方にご愛用いただいているフォークとスプーンのセット。

ステンレス部分は精巧なステンレス加工技術を持つ新潟県燕市のメーカーで丁寧に製造。

検品で綿棒を当てても引っかからないところまで磨き、小さなお子様でも安心できる高い安全性となめらかな口当たりとなる品質にこだわっています。

また、フォークには溝がついていて具材が落ちにくく、つるつるとして食べづらい麺類もよく絡みます。

スプーンは隅々までキレイに食べられる形状で、平らな面がお皿にフィットしてキレイにすくえます。

〈ポイント2:食卓を明るくするカラフルなデザイン〉

優しい色合いで楽しいオリジナルの絵柄は、お子様の目を惹くだけでなく、ママやパパも愛着が湧くこと間違いなしです。

同社公式ECサイト「エジソンママ会員」の皆様にアンケートを実施し、特に人気の高かったデザイン3パターンを採用しました。

ラインナップは女の子向け、男の子向け、そしてユニセックスを意識しており、フォークとスプーンで異なる絵柄を使用することで、使うたびに楽しめるデザインとなっています。

対象月齢は1.5歳からとなっており、長い期間愛用できます。

パッケージには環境に配慮した化粧箱仕様を採用。

脱プラスチックの取り組みを進めることで、持続可能な未来を目指すSDGsの目標達成にも貢献しています。

SDGsの目標アイコンをイメージした、シンプルながらカラフルなデザインはギフトにもおすすめです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 購入が子どもたちの未来を応援!エジソンママ「フォーク&スプーン print」 appeared first on Dtimes.