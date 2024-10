せきやよいとコラボ！Nazuna「日本の伝統建築と日本アニメーションの世界を融合したアニメーション」公開

Nazunaは、せきやよい氏とのコラボレーションで、日本の伝統建築と日本アニメーションの世界を融合した新作アニメーションを公開します。

Nazunaは、せきやよい氏とのコラボレーションで、日本の伝統建築と日本アニメーションの世界を融合した新作アニメーションを公開。

このアニメーションは、「Nazuna 京都 椿通」を舞台に、伝統的な日本建築の魅力を日本アニメーションを通して表現したもので、SNSや広告媒体を通じて国内外に向けて発信されます。

旅館の上品さを大切にしながらも、アニメならではの表現で、親しみやすさを感じられる作品に仕上がっています。

日本の伝統建築とアニメの魅力を組み合わせて、日本の素晴らしさを国内外に広めることを目指しています。

■せきやよい氏 プロフィール

宮崎県出身。

ストーリーを感じられる人物描写や、日常に寄り添う温かみのあるイラストを得意とし、挿絵、装画、広告、アニメーションなど幅広く活動。

今回のプロジェクトでは、「Nazuna 京都 椿通」で過ごす“特別なひととき”をテーマに、イラストとアニメーションを手掛けました。

■せきやよい氏 コメント

「Nazuna 京都 椿通」で過ごす大切な時間、思い出をテーマに、イラストとアニメーションを制作しました。

今回は若年齢層をターゲットとしていたので、旅館の上品で優雅な雰囲気を大事にしつつ、親しみやすさを感じ取ってもらえるように人物の表情に工夫を取り入れました。

特にアニメーションでは、表情だけでなく女の子のさりげない仕草もポイントとなっています。

背景には旅館の外観と内装の一部を描き、建物の持つ歴史的な魅力を表現しています。

もともと、古風な建築物を見たりするのが好きだったので、資料を見ながらワクワクした気持ちで制作していました。

作品を通して、「Nazuna 京都 椿通」の魅力をお届けできたら嬉しいです!

■「Nazuna 京都 椿通」について

アニメーションの舞台となる「Nazuna 京都 椿通」は、明治時代に建てられた築110年以上の京町家が並ぶ路地一体をリノベーションした、全23棟の客室とレストランで構成される旅館です。

各客室、レストランに関する情報など、詳しくは公式サイトにて確認してください。

https://www.nazuna.co/property/nazuna-kyoto-tsubaki-st/

Nazuna 京都 椿通

