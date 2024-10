様々な利用シーンに対応した打刻管理可能！ニッポンダイナミックシステムズ／シーエスイー「e-就業OasiS」「PiT-23」連携

ニッポンダイナミックシステムズは、自社が提供する就業管理システム「e-就業OasiS」とシーエスイーが提供するICカードリーダー「PiT-23」との連携を開始しました。

ニッポンダイナミックシステムズは、自社が提供する就業管理システム「e-就業OasiS」とシーエスイー(が提供するICカードリーダー「PiT-23」との連携を開始。

働き方改革の推進に伴い、在宅ワーク、短時間勤務、フレックス勤務など勤務形態が増える中で、さまざまな働き方でも正確に勤怠管理をする事が求められています。

「e-就業OasiS」ではお客様の利用シーンに対応すべく、タイムカード・ICカード・生体認証・PCログなど多様な打刻方法を提供しています。

今回、打刻端末として「PiT-23」との連携を新たに開始することで、利用シーンや設置場所を考慮した打刻機の選択肢がさらに増えました。

これにより、従業員の働く環境や利用シーンに合わせた打刻ができるため、ストレスの少ない勤怠管理を実現できます。

【「PiT-23」について】

モバイルや卓上、壁掛など様々な利用シーンに対応したICカードリーダーです。

シリーズ3代目となる「PiT-23」は新たにカメラ機能を搭載する事により二次元コードを利用した打刻にも対応しています。

標準搭載の無線LAN機能を利用したデータ通信の他にもオプション機器の卓上、壁掛クレードルを利用しての有線LAN接続にも対応が可能なため、どのような環境でも利用できる柔軟性があります。

▼ICカードリーダー「PiT-23」

https://www.cseinfo.co.jp/solution/pit23/

PiT-23本体画像

【特徴】

・ICカード(FeliCa、MIFARE)やQRコードなど複数の打刻方法を選択可能

・薄型軽量のデザインで持ち運び可能。

屋内・屋外問わず利用場所を選びません。

・10時間連続運用可能なバッテリーを搭載し、防水性能(IP54)も備えています。

ICカード打刻

二次元コード打刻

■「e-就業OasiS」について

「e-就業OasiS」は勤怠業務を支え続けて20年、クラウド型の勤怠管理システムです。

残業超過、36協定、休暇、督促など、様々なアラート機能があり、健やかな職場づくりとスムーズな勤怠管理の運用を支援します。

また、お客様の就業規則に合わせた柔軟な設定が可能である他、導入時においては同社が初期設定を行うので、お客様側で面倒で難しい設定を行う必要はございません。

法改正にも迅速、無償で対応しています。

ワンランク上の勤怠管理を実現できる、それが「e-就業OasiS」です。

