サーティワンが、サンリオのキャラクターで2024年に50周年を迎える「ハローキティ」とのコラボレーションキャンペーン「HELLO ICE CREAM!(ハロー アイスクリーム!)」を開催!

「ハローキティ」が誕生した1974年から現在までの歴代「ハローキティ」デザインがたくさん登場するほか「ハローキティ」をずっと愛している大人のファンも大満足のメニューがラインナップされます☆

サーティワン サンリオ「ハローキティ」50周年記念「HELLO ICE CREAM!(ハロー アイスクリーム!)」

スケジュール:

・第1弾:2024年11月1日(金)〜11月20日(水)

・第2弾:2024年11月21日(木)〜12月26日(木)

サーティワンが、2024年で誕生50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションキャンペーンを開催!

「ハローキティ」の誕生日の11月1日から、第1弾と第2弾に分けて「ハローキティ」デザインのアイスクリームが販売されます。

今回紹介する第1弾は、ハローキティが誕生した1974年から現在までの歴代の「ハローキティ」デザインがたくさん登場し、カップやトッピングも「ハローキティ」仕様に。

「ハローキティ」をずっと愛している大人のファンも大満足のラインナップになっています☆

ハローキティ バースデーダブルカップ

価格:スモールダブル 660円/レギュラーダブル 910円(税込)

「ハローキティ」の誕生日をお祝いするのにぴったりな、数量限定のバースデーダブルカップ。

お好きなアイスクリーム2つに、「ハローキティ」のチャームポイントのとってもかわいい赤いリボン型チョコがトッピングされています。

カップは「ハローキティ」が誕生した1974年のデザインを中心にした、懐かしさを感じるレトロかわいいデザインです。

さらに、サーティワンオリジナルの「ハローキティ」チャームつき。

「ラブポーションサーティワン」をイメージしたリボンを付けた「ハローキティ」がかわいいチャームは、ミニシリコンリングと金具付きなのでポーチやペンなどにも付けられます。

ハローキティ ダブルカップ

価格:スモールダブル 510円/レギュラーダブル 760円(税込)

お好きなアイスクリーム2つを、スペシャルデザインのカップで楽しめるメニュー。

歴代の「ハローキティ」デザインがモノクロ調になったシンプルでかわいいデザインと、「ハローキティ」と一緒に双子の妹「ハローミミィ」やボーイフレンドの「ディアダニエル」も登場するカップの2種類から好きなデザインを選べます。

さらに、数量限定、先着でピンクリボンチョコが付いてきます。

「ハローキティ」のトレードマークのリボンの形のチョコレート。

特別なカップとトッピングで「ハローキティ」の誕生日をお祝いできます。

ハローキティ バースデー アップルパイサンデー

価格:1,350円(税込)

「ハローキティ」の誕生日をお祝いするスペシャルなサンデー!

「ハローキティ」が好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージしました。

お好きなスモールサイズのアイスクリーム2コに、たっぷりのホイップクリームと、角切りリンゴ入りソース、サクサクのパイ、ハローキティの顔のチョコレートもトッピング。

さらに飛行機に乗っている「ハローキティ」やさくらんぼの飾りをつけた「ハローキティ」のデザインのピック、大きなハート型ピックも。

ハート形ピックとサンデーのカップには歴代の「ハローキティ」デザインが大集合していてお祝い感満載です。

どこを見ても「ハローキティ」がいっぱいでもうファンにはたまらないサンデー。

さらに、「ハローキティ」の顔がデザインされたオリジナルふわふわスリーブつき。

ラブポーションサーティワン柄のリボンをつけた「ハローキティ」のスリーブは、マイクロファイバー素材で吸水できる仕様です。

ゴムも入っているのでカップにつけてサンデーのフォトジェニックな写真を撮って楽しめます。

ハローキティ バースデーセット

価格:スモール 2,800円/レギュラー 3,500円(税込)

お好きなアイスクリーム8コを、「ハローキティ」の大きな顔がインパクト大のボックスでお持ち帰りできる、バースデーセット。

パーティーやお土産、ご家族の団らんにおすすめです。

ボックスの側面には歴代の「ハローキティ」のデザインが大集合。

みんなでお気に入りのデザインを探しながらアイスクリームを楽しめます。

さらに、ボックスと同じデザインの「ハローキティ」50周年の歴史が詰まったふわふわフランネル素材のオリジナルブランケット付き。

おうちで冬アイスを楽しむのにもぴったりのとってもかわいいブランケットです。

50周年を迎える「ハローキティ」とのコラボレーションキャンペーン。

「ハローキティ」モチーフのメニューはもちろん、グッズ付きメニューも登場します。

サーティワンの「HELLO ICE CREAM!(ハロー アイスクリーム!)」の第1弾は2024年11月1日(金)〜11月20日(水)、第2弾は2024年11月21日(木)〜12月26日(木)の期間開催されます☆

