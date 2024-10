悪質コメント＆裏アカ疑惑を否定の女優ハン・ソヒ、ミニスカ＆ストッキングで見せた魅惑的な美しさ【PHOTO】

女優のハン・ソヒが、Girl's Day出身のヘリに対する悪質コメントを残した“裏アカウント”の持ち主ではないかという疑惑を釈明後、初の近況を公開した。

【写真】強烈!ハン・ソヒの“全身タトゥー”

ハン・ソヒは10月23日、自身のインスタグラムを更新し、数枚の雑誌カットを投稿した。

公開された写真には、ハン・ソヒの多様な魅力が収められている。彼女は個性的な衣装を着こなし、多様なポーズで雑誌カットを完成させた。ミニスカートとオフショルダートップス、ブルーのストッキングが神秘的な雰囲気を演出している。

特に、何らかの秘密を抱えたようなミステリアスな表情が得も言われぬ魅力が印象的だ。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

今回の投稿は、ハン・ソヒが“元カレ”の俳優リュ・ジュンヨルの元カノであるヘリに悪質コメントを残したSNSアカウントの持ち主ではないかという疑惑が浮上して以降、初めての更新だ。ハン・ソヒは疑惑に対して「事実無根」と立場を明らかにしていただけに、毅然とした姿勢を見せた。

なお、ハン・ソヒは、去る9月27日に配信されたNetflixオリジナルシリーズ『京城クリーチャー』シーズン2にユン・チェオク役で出演している。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。