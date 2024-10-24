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¢£Neck: 1 Peice Mahogany
¢£Neck Binding: White
¢£Body Top Binding: White
¢£Neck Finish: Gloss Polyurethane
¢£Neck Joint: Set Neck
¢£Fingerboard:Ebony / 305R
¢£Nut: Bone
¢£Nut Width: 43mm
¢£Scale: 628mm
¢£Frets: 22 Medium
¢£Pickups: GMHB Gold (Neck/8.7k¦¸), GMHB Gold (Bridge/8.7k¦¸)
¢£Controls: 2 x Volume, 2 x Tone , 3-Way Pickup Selector Switch
¢£Bridge: Gotoh GE104B Gold
¢£Tailpiece: Gotoh GE101A Gold
¢£Machine Head: Gotoh SG301-20 Gold
¢£Potentiometers: CTS A 500K¦¸
¢£Capacitors: Cornell Dubilier Electronics(CDE)Orange Drop (0.022¦ÌF)
¢£Selector Switch: Switchcraft Custom Switch
¢£Output Jack: Switchcraft Custom Jack
¢£String Gauge: 010, 013, 017, 026, 036, 046
¢£Body Finish: Gloss Polyurethane
¢£Color: White
¢£Case: Hardcase
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