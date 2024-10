ゴンチャから、ホワイトパールをトッピングした「ホワイトパール ピーチミルクティー」と、ブラックパールをトッピングした「ブラックパール 黒糖ミルクティー」が期間限定で登場!

ゴンチャ定番トッピングの「ブラックパール」挑むチャレンジャーとして、「ホワイトパール」がラインナップされます☆

ゴンチャ「ホワイトパール ピーチミルクティー/ブラックパール 黒糖ミルクティー」

発売日:2024年11月1日(金)

先行販売:2024年10月24日(木)※アルシェ大宮店、ららぽーと豊洲店

販売店舗:国内ゴンチャ全店

ゴンチャより、ホワイトパールをトッピングした「ホワイトパール ピーチミルクティー」と、ブラックパールをトッピングした「ブラックパール 黒糖ミルクティー」が、期間限定で登場!

つくりたての“もちもち食感”で根強い人気を誇る、ゴンチャ定番トッピングの「ブラックパール」に挑むチャレンジャーとして、こんにゃく粉を使ってつくられた、コリシャキ食感の「ホワイトパール」が初展開されます。

食感もおいしさも、まったく異なる2つのパールミルクティーの飲み比べを楽しめます☆

ホワイトパール ピーチミルクティー

サイズ・価格:

・Mサイズ 650円(税込)

・Lサイズ 740円(税込)

追加トッピング:2つまで可

黄桃の濃厚な甘みがぎゅっと詰まったピーチソースを、フルーツと相性が良い華やかですっきりとした風味の阿里山ウーロンティーに合わせたフルーツミルクティー。

こんにゃく粉を使ってつくられたホワイトパールをトッピングされた、“コリシャキ”とした新鮮な食感も楽しめる一杯です。

※氷の量は変更できません

トッピング:ホワイトパール

価格:90円(税込)

こんにゃく粉を使ってつくられた、“コリシャキ”とした歯切れのよい食感が特長のトッピング。

さわやかな甘さでフルーツ系のドリンクと相性がよく、「マンゴー阿里山 ティーエード」や、「パッションフルーツ阿里山 ティーエード」に合わせるのがおすすめです。

ブラックパール 黒糖ミルクティー

サイズ・価格:

・Mサイズ 650円(税込)

・Lサイズ 740円(税込)

追加トッピング:1つまで可

発酵度が高く深みのあるブラックティーに黒糖シロップを合わせ、お店で丁寧に茹でたつくりたてで“もちもち”のタピオカ(ブラックパール)がトッピングされています。

今しか味わえない黒糖ミルクフォームを上にのせた、黒糖のコクのあるまろやかな甘みを存分に堪能できる、トリプル“黒”のミルクティーです。

※氷の量は変更できません

トッピング:ブラックパール

価格:80円(税込)

噛むたびに黒糖の風味がじゅわっと広がる、もちもちのブラックパール。

毎日お店で丁寧に仕込み、つくって5時間以内のものしかご提供しない、こだわりの定番トッピングです。

それぞれのパールをトッピングしたドリンクが販売される”白”と”黒”のパール対決。

ゴンチャの「ホワイトパール ピーチミルクティー」と「ブラックパール 黒糖ミルクティー」は、2024年11月1日(金)より発売です☆

