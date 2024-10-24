¡Ö4¤Ä¤ÎNPBµåÃÄ¤¬¸ò¾ÄÃæ¡×¤Î¥Ó¥·¥¨¥É¤Ë¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤É÷¤«¡¡üþ»Ô¾ì²ÁÃÍüþ¤¬¹â¤Þ¤ë¡ÖÍýÍ³¡×¤È¤Ï
¥Ó¥·¥¨¥É¤Ï¤«¤Ä¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÃæÆü¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÆâÌî¼ê¡¢¥À¥ä¥ó¡¦¥Ó¥·¥¨¥É¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÁ´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¤Ï2025Ç¯¡¢ÃæÆü¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4¤Ä¤ÎNPB¥Á¡¼¥à¤¬¸ò¾ÄÃæ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö4¤Ä¤ÎNPBµåÃÄ¤¬¸ò¾ÄÃæ¡×¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂç¿Íµ¤¡¡¥Ó¥·¥¨¥É¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ëü¥³°ÅªÍ×°øü¥¤È¤Ï
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï½¾Íè¤«¤é¥¥å¡¼¥Ð·ÏÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨35ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥·¥¨¥É¤Ï³«Ëë1·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢1·³½Ð¾ì»î¹ç¤Ï15»î¹ç¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï1ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡9¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿ÃæÆü¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÆüËÜµå³¦¤Ç¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£µ¨¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥·¥¨¥É¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï°ìÄê¤Î¥¾¡¼¥ó¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÈ¯¤Î¤¢¤ë¶¯ÂÇ¤Î°ìÎÝ¼ê¤òµá¤á¤ëµåÃÄ¤ÏÊ£¿ô¾å¤¬¤ë¡£¤Þ¤¿ºßÀÒ9Ç¯¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊÔÀ®ÌÌ¤Ç¤Ï³ÍÆÀ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ëºàÎÁ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Î³°¹ñ¿ÍÌî¼ê¤Îµî½¢¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡£
¡¡ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡Ö.290¡×¡¢65ÂÇÅÀ¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î25ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï25»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ÎµåÃÄµÏ¿¤â¼ùÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÈ¯¤â¤¢¤ê¡¢ÂÇÎ¨¤â»Ä¤»¤ë¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤â¼Â¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥ê¡¼¥°2°ÌÌö¿Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÏÂÇ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿À¾Éð¤¬³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢21Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇDeNA¤òÂàÃÄ¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Í¥Õ¥¿¥ê¡¦¥½¥È¤âº£µ¨¤ÏÂÇÎ¨¡Ö¡¥269¡×¡¢21ËÜÎÝÂÇ¡¢88ÂÇÅÀ¤È¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯ÅÙ¤è¤êÀ®ÀÓ¤ò¤¢¤²¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢µåÃÄ¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿ÍÎÏ¤Ê½õ¤Ã¿Í¤¬Â³¡¹¤ÈºßÀÒµåÃÄ¤È·ÀÌó±äÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤ÏÆüËÜµå³¦¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿½õ¤Ã¿ÍÀª¤Î°ÜÀÒ¤¬³èÈ¯²½¡£µð¿Í¤Ç³èÌö¤·¤¿¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥Ý¥é¥ó¥³¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿2023Ç¯ÅÙ¥·¡¼¥º¥ó¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡º£µ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤â¶áÇ¯¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´°Á´Éü³è¤·¤¿º£µ¨¤Ï¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£106»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨¡Ö.316¡×¡¢25ËÜÎÝÂÇ¡¢69ÂÇÅÀ¡£¾¡Éé¤Î8·î¡¢9·î¤Ï¤È¤â¤Ë·î´ÖÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡°ì»þ¾õÂÖ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë½õ¤Ã¿ÍÌî¼ê¤ÏÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤ÓÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¤ËÇ®»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£µ¨¤ÏÉÏÂÇ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ÂÇÀþ·ÁÀ®¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿µåÃÄ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÈ¯¤âÂÇ¤Æ¤ë¶¯ÂÇ¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡£¥ª¥Õ¤Î¼çÌò¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]