ÂÎ½Å89¥¥í¢ª69¥¥í¤Ë·ã¥ä¥»¡Ä¿¹±ÊÂîÏº¡Ê67¡Ë¤¬°å¼Ô¤«¤é¡ÖÍèÇ¯¤Îºù¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡ÈÍ¾Ì¿Àë¹ð¡É¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³
¡¡2023Ç¯¤Ë°å»Õ¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÍèÇ¯¤Îºù¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¡£¤â¤È¤â¤ÈÄ¹À¸¤¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¿¹±Ê¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¤Þ¤À»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¡©¡¡¿·´©¡Ø¿ÈÊÕÀ°Íý »à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¶½ÍÛ´Û¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡Ä¡ÛÂÎ½Å89¥¥í¢ª69¥¥í¤Ë·ã¥ä¥»¤·¤¿¡ÖÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤Î¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¡Ê67ºÐ¡Ë¡×
Ëö´ü¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¹±Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð
¡¡²¿¤Î¼«³Ð¾É¾õ¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¡¢¿©Íß¤â²¢À¹²á¤®¤ë¤Û¤É²¢À¹¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤ÎËö´ü¤¬¤ó¤À¤È¹ðÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤Î11·î7Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤ÐÁ°Ãû¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Èª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²Æ¤Î¤¢¤ëÆü¡¢ÇØÃæ¤Ë·ãÄË¤¬Áö¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¿¤ÀÍâÆü¤Ë¤Ï¼£¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¤«¤Ä¤ÆÅüÇ¢ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢GLP¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤È¤¤¤¦Ãí¼Í¤òÆü¾ïÅª¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤´¤¯Ã»´ü´Ö¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥·¥å¥ê¥óÃí¼Í¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢´ÔÎñ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿2016Ç¯¤Ë¥é¥¤¥¶¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÄãÅü¼Á¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢89¥¥í¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬¤ï¤º¤«2¥«·î¤Ç69.5¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤Á¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤Ï´°¼£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²È¤Î¶á½ê¤ÎÅüÇ¢ÉÂÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¿ô¥«·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢Äê´ü¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Î10·î¤ÎÄê´ü¸¡¿Ç¤ÎºÝ¡¢¼ç¼£°å¤«¤é¡ÖÊ¿»þ¤è¤ê5¥¥í¶á¤¯¤âÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤«¤éÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¼£°å¤¬¸À¤¦¤Ê¤é¤¯¤é¤¤¤Î·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸¡ºº¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï11·î1Æü¡£°ì½µ´Ö¸å¤Î7Æü¤ËºÊ¤È¸¡ºº·ë²Ì¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢°å»Õ¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇCT¡ÊÂÎ¤òÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿²èÁü¤ò»£¤ë¸¡ºº¡Ë¤Î±ÇÁü¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ë¤á¤ÆÀÅ¤«¤Ê¥È¡¼¥ó¤ÇÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð³Î¤«¤Ë´ÎÂ¡¤ËÆ°Ì®·ì¤ò¶¡µë¤¹¤ë´ÎÆ°Ì®¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤Î±Æ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Æ°å»Õ¤Ï¤³¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤«¤Ë¤¬¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿»½á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÍèÇ¯¤Îºù¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê»ä¤Ï¤¬¤ó¹ðÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÍ¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ºÊ¤Ï·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤Ã¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°å»Õ¤«¤é¡Ö¿¹±Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Î¿´¶¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤«»à¤Ì¡£»à¤Ê¤Ê¤¤¿Í¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ï4¥«·îÀè¤Ë»à¤Ì¤Î¤«
¡¡¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¡¢4¥«·îÀè¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â»ä¤ÏÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¹Ãå¤¬Çö¤¤¡£
¡¡Ä¹À¸¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¿²¤¿¤¤êÂç¹ñ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤¹¤ë¤Ê¤é¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼«Âð¤Ç²ð¸îÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ë¤âÇ¯¶â¤Ç¤Ï²ó¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨·ò¹¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ñ»º¤¬¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ØÄ¹À¸¤ÃÏ¹ö¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¼«½ñ¤â¤¢¤ë¡£Ä¹¤¯À¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ýÏÀ¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·»ä¤ÏÁá¤¯»à¤Ë¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ëÏÀÉôÊ¬¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ½ñ¤½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËÜ¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡Ö»°ÅÓ¤ÎÀî¤¬¸«¤¨¤¿¡×Ãý¤ë¤³¤È¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÄÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤Î¿¹±ÊÂîÏº¡Ê67¡Ë¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¿É¤µ¡×¢ª¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÉü³è¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¡×¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¿¹±Ê ÂîÏº¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë