BTS・JIN、先行公開曲『I’ll Be There』のMVティザー公開！ロックなスタイルで期待高める

ボーイズグループBTSのメンバー、JINがロック調の新曲でカムバックする。

10月24日0時、JINはHYBE LABELSのYouTubeチャンネルに1stソロアルバム『Happy』の先行公開曲『I'll Be There』のミュージックビデオティザーを公開した。

『I'll Be There』は感性的で深みのあるボーカルとインパクトのあるバンドサウンドが調和する曲であり、期待が集まっている。

ティザーのなかのJINは、ロックスターを彷彿させるスタイルで見る者の目を引く。青春を象徴するような彼のビジュアルが迫力あるドラムサウンドと調和し、心躍るような雰囲気を作り出している。

(写真=BIGHIT MUSIC)BTS・JIN

何先行公開曲の一部が初めて公開されただけに、関心も高まっている。JINはティザー内で「I'll be there for you」とワンフレーズ歌っただけで、世界中のファンの胸を熱くさせている。

『I'll Be There』の音源とミュージックビデオは来る10月25日13時に公開される。同曲には、疲れて孤独に感じるとき、幸せな気分になる歌で力を与えたいというJINの率直な思いが込められている。

(写真=BIGHIT MUSIC)

なお、JINの1stソロアルバム『Happy』は11月15日14時にリリース予定だ。彼は新アルバムで幸せについて正直に語り、ARMY(BTSのファンネーム)への気持ちを表現する。

アルバムにはタイトル曲『Running Wild』をはじめ、バンドミュージックを基盤にした計6曲が収録された。JINは4曲のクレジットに名を連ね、ソロアーティストとして力量を発揮した。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。