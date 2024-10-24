【アニメ「呪術廻戦」全47話 無料一挙放送】10月25日14時30分より順次開始放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル2

ABEMAは、アニメ「呪術廻戦」全47話を、10月25日より2週にわたり無料で一挙放送する。放送チャンネルはABEMAアニメチャンネル2。

「呪術廻戦」は、累計発行部数1億部（デジタル版含む）を突破した、芥見下々氏によるマンガを原作としたアニメ作品。特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が、呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語が描かれる。

今回実施される「呪術廻戦」全47話の無料一挙放送では、10月25日、26日に第1期（第1話～第24話）が、作中にて「渋谷事変」が起きた10月31日と11月1日に第2期「懐玉・玉折」（第25話～第29話）、「渋谷事変」（第30話～第47話）がそれぞれ無料一挙放送される。また放送後、1週間は放送エピソードが全話無料で配信される。

「呪術廻戦」全47話無料一挙放送 概要

【第1週目】第1期（#1～24）無料一挙放送

【放送日時＆番組URL】

放送日時：10月25日（金）14時30分～26時

10月26日（土）6時～17時30分

□番組URL（10月25日の回）

【第2週目】第2期「懐玉・玉折」（#25～29）+ 「渋谷事変」（#30～47）無料一挙放送

【放送日時＆番組URL】

放送日時：10月31日（木）14時30分～24時30分

11月1日（金）9時～19時

□番組URL（10月31日の回）

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会