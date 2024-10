Huaweiが2024年10月23日(水)に開催された新製品発表イベントで、独自開発OSである「HarmonyOS NEXT」のパブリックベータ版の公開を正式に開始したことを明らかにしました。HarmonyOS NEXTはこれまでのHarmonyOSシリーズと異なり、Androidアプリがサポートされなくなります。HarmonyOS NEXT正式发布,开启更多机型公测 - 华为

https://www.huawei.com/cn/news/2024/10/harmonyos5Huawei’s HarmonyOS NEXT launch marks a divorce from Android • The Registerhttps://www.theregister.com/2024/10/23/huaweis_harmonyos_next_launch/HarmonyOSはこれまでHuaweiが開発していたOSシリーズで、Androidをベースに開発されていました。そのため、Androidと互換性を持ち、Android向けアプリを使用することが可能でした。Huawei製スマホに搭載予定の独自OS「HarmonyOS」は実質的にほぼAndroidであるとの指摘 - GIGAZINE今回ついにパブリックベータ版が正式公開されるHarmonyOS NEXTは、システムのベースがすべてHuawei独自開発であるArk Engineで、AndroidのAOSPコアは含まれておらず、Ark Compiler経由のネイティブアプリとHarmonyOS SDKのネイティブAPIのみをサポートします。また、全体的なパフォーマンスは30%向上し、バッテリーの持ち時間も56分延長し、実行メモリも大きく節約されるとHuaweiは説明しました。Huaweiによると、HarmonyOS NEXTは物理レンダリングエンジンを使用して現実世界の光や色、空間、時間をUIに反映することが可能で、「より没入型でカラフルかつ柔軟なエクスペリエンス」を提供することができるとのこと。「ムードボックス」と呼ばれるテーマでは、携帯電話を振る強さに応じて表情を変化させる絵文字が使えるそうです。そして、AppleのAirDropのように、HarmonyOS搭載デバイス同士で近づけると自動で互いを認識し、無線によるファイルの送受信を行う「Huawei Share」も実装されています。そして、HarmonyOS NEXTには従来のHarmonyOSと同様に音声アシスタントの「Xiaoyi」が搭載されており、画面を読み取ってメモや書き込みを支援し、対話スタイルで質問に答えることが可能。Huaweiは「AIをOSと深く統合し、Harmony Intelligenceを実現します」と語りました。セキュリティ面では、独自の「Star Shield Security」フレームワークが搭載されており、デバイス内のアプリエコシステムの安全性が確保されるとのこと。また、インストールされたアプリに対し、メール・ストレージ・通話記録などへのアクセスやデバイス情報の取得などの権限をブロックする仕組みになっているそうです。さらに、マルウェアなどのセキュリティ要件を満たさないアプリを検出する機能がアプリストアに搭載されており、Huaweiは高いセキュリティをアピールしています。Huaweiのマネージングディレクターで消費者向け事業グループの会長であるユ・チェンドン氏は「HarmonyOSは最も実行可能なデジタルベースとなりました。現時点で、1億1000万行以上のコードと1万5000種類以上のネイティブアプリを備えています。HuaweiのHarmonyOSは10億のデバイスで走り、銀河は明るくなり、すべてが生まれ変わり、今、私たちは進歩します」とコメントしています。HarmonyOS NEXTのパブリックベータ版はHuawei Pura 70シリーズ、Huawei Pocket 2シリーズ、Huawei MatePad Pro 11インチ(2024年モデル)で体験できますが、記事作成時点では中国国内のみで提供されており、Huaweiは「HarmonyOS NEXTを中国国外で提供する予定はない」としています。なお、チェンドン氏は2024年9月のインタビューで「Huawei製のPCはやがてWindowsを廃止し、独自開発のHarmonyOSを搭載する」と語っており、HarmonyOS NEXTが将来的にはPC向けにも提供される可能性があります。