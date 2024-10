【ドカ盛りフェア】10月29日~ 開催予定

まるよのかもめ氏によるマンガ「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」のコミックス1巻を購入するとノベルティが貰える「ドカ盛りフェア」が10月29日より全国の書店にて開催される。

「ドカ食い大好き!もちづきさん」は、まるよのかもめ氏によるおっとりOLのもちづきさんこと望月美琴がガッツリ・コッテリ・山盛りの食べ物をひたすらに食す“ドカ食い”を行なうグルメギャグマンガ。コミックス第1巻がいよいよ10月29日に発売される。

これを記念し、同日より全国の書店にてコミックス1巻購入でもちづきさんペーパーフィギュアが貰える「ドカ盛りフェア」が開催する。ペーパーフィギュアは台紙から切り取って組み立てることで自立が可能となっている。

□全国のフェア実施書店一覧

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.

(C)まるよのかもめ/白泉社