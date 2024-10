トッド・フィリップス監督×ホアキン・フェニックス主演の『ジョーカー』および『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は、バットマンのコミックに登場する有名ヴィラン、ジョーカーをモチーフにした映画です。アメコミヒーロー映画の一つと言えるわけですが、製作陣も監督も本作をいわゆるアメコミものとは考えておらず、あくまでジョーカーというキャラに着想を得たダークな人間ドラマと位置付けているようです。

僕がそれを確信したのは、2019年のサンディエゴ・コミコン(SDCC)に参加した年でした。SDCCというのは毎夏、アメリカの西海岸で開催される、アメコミを起点としたポップカルチャーの祭典。したがってアメコミ映画にとっても、ここは大きなプロモーションの場です。特にこの年は、マーベルの『アベンジャーズ/エンドゲーム』が公開された年で大いにアメコミ映画が盛り上がっていました。

そんなアメコミ映画熱の中、今度はDCの『ジョーカー』という大作が公開される。ファンとしての期待は高まる一方ですが、なんとワーナー(DCの親会社)は、この場において全く『ジョーカー』をフィーチャーしなかったのです。ワーナーがSDCCの場で力を入れてプロモーションしたのは『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』であり、アメコミファンが集まるこの場に『ジョーカー』の影はありませんでした。それは今年のSDCCも同じで『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』のPRは皆無でした。このことからも『ジョーカー』2部作は、あえてアメコミ文化、アメコミ映画から距離をとろうとしていたことがわかります。しかしながら、今回の『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』はアメコミ好きにとってもささるポイントがいくつかあるので、それをあげながら本作のレビューをしてみたいと思います。

※本コラムはネタバレを含みます。

ジョーカーらしい衣装

本作では、ジョーカーとして逮捕されたアーサーの妄想部分のいくつかがミュージカルとして描かれ、黒いタキシードを着て踊ったり、白いスーツ姿で現れます。黒いタキシードは恐らく『Batman and Harley Quinn』という有名コミックの表紙(ここではジョーカーが黒いタキシードでハーレイ・クインと踊っている)、白いスーツは『The Dark Knight Returns』でのジョーカーを参考にしていると思います。

なお衣装でいえば、本作において、アーサーの妄想世界に登場する傘の色に赤とオレンジがあります。この赤とオレンジは『ジョーカー』のクライマックスで、マレーを射殺した時のジョーカー/アーサーが来ていた、赤いジャケットとオレンジのベストの組み合わせを思わせますね。

アーカムの場所、ゴッサムの場所、あの本

本作において、アーサーが収監されているアーカムには橋を通って行く、つまり街の中にあるのではなく街から少し離れた島にあることがわかります。これはコミックの設定にもあります。そして、本作においてファンの間で話題になったのが、劇中、このアーサーの裁判が“The State of New York vs. Arthur Fleck”(ニューヨーク州対アーサー・フレック)と呼ばれており、つまりゴッサム・シティがニューヨーク州にあると示されているわけです。コミックファンの間では、ゴッサムはニュージャージ州では? と言われていたのでこの部分がバズりました。

なお、アーカムの看守がアーサーに『The Night the Laughter Died』という本にサインしてくれと求めるシーンがあります。これは例のマレー殺しのドキュメント本と思われ、筆者はGene Ulflandとなってますが、この人物、前作『ジョーカー』に登場したマレーの番組のプロデューサーの名前です。

カートゥーン(TVアニメ)の意味

本作において、昔ながらのカートゥーン(アニメ)が効果的に使われています。最初の『Me and My Shadow』はこの映画でこれから起こることを示唆したような内容(なお僕が本作を好きになったのは、この冒頭のつかみの演出でした)。そして最後のほうでアーサーがかわいい動物が出てくるカートゥーンをTVで観ています。そこに映っているのはスカンクのペペ/ペペ・ル・ピューというキャラクター。バッグス・バニーらの世界観に住むキャラです。そしてペネロペという猫を愛してまとわりつくみたいな設定がある。つまりペペはペネロペを自分と同族のスカンクと思っているが、実は2匹はちがう種なわけです。

これがアーサーとリーの関係。つまりアーサーはリーを自分と同じと思い愛していたが、実は違ったということを示唆しているのかもしれません。ペペの体毛が黒と白なのも、前述の妄想ジョーカーが黒と白でドレスアップしているのと通じますよね。

プロト・ジョーカーという概念

実は、前作の『ジョーカー』を観た時にまっさきに思い出したのが『GOTHAM/ゴッサム』というTVドラマシリーズでした。この『GOTHAM/ゴッサム』というのは、バットマンが登場する前のゴッサム・シティを舞台に、若き日のゴードン警部が活躍するクライムドラマですが、そこに明らかにジョーカーっぽいキャラが出てきます。ジェロームというキャラなんですが、このドラマでは彼がジョーカーだったというより、彼の狂気が伝承され、ゴッサムに真のジョーカーが生まれることを描いていました。なのでジェロームはジョーカーのプロトタイプという位置づけです(なお、今年開催される「東京コミコン2024」では、この『GOTHAM/ゴッサム』の主演であるベン・マッケンジーとモリーナ・バッカリンが来日します)。

そして映画『ジョーカー』も、ジョーカーと名乗り凶行に及んだアーサーの行為によって、ゴッサムの街に“ジョーカー”という想念が発生し、いつか本当のジョーカーが生まれる(ないしそれを引き継ぐ者が新の、真のジョーカーになる)と解釈できます。今回の『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』のラストでジョーカーを刺殺した男が本当のジョーカーになる、と考えられるわけです。このシーンをよく見直すと、あの男が刺殺後、自分の顔を切り裂いているっぽい仕草をしています。これは『ダークナイト』に出てきた、ヒース・レジャー版ジョーカー(彼も顔と口を切り裂いている)を彷彿させますから。

なおこのシーン、最後にアーサーに面会に来たのは誰なんでしょうか? ひょっとして、あの看守がアーサーにしたことや若い囚人を殺したことへの口封じのために、「面会が来てるぞ」と嘘を言ってアーサーをおびき出し、あの男と組んで殺させたのでは?

レディー・ガガはちゃんとハーレイ・クインだった

本作においてアーサーはジョーカーでなかったかもしれませんが、ガガが演じるリーはちゃんとハーレイ・クインだったと思います。まず劇中での本名がコミック同様、ハーリーン・クインゼルだったということ。精神科医でジョーカーに感化され闇落ちしたこと。と原作の設定をおさえています。また、クライマックスで赤と黒のコーデというのもハーレイっぽい。

ハーレイはジョーカーを愛してるのであって、だから“アーサーがジョーカーでない”とわかったときに彼を切り捨てたのは当然だったのではないでしょうか。原作では、ハーレイは混乱と狂気をひきおこす存在であるので、そういう意味で本作で一番事件を起こすのは彼女ですよね。

ショーウィンドウをぶち壊してTVを盗むあたり、映画『スーサイド・スクワッド』でのマーゴット・ロビー版ハーレイの行動に通じるものがありました。

なおハーレイの妊娠ですが、TVゲームの『バットマン:アーカム・シティ』で、ハーレイが妊娠検査薬でテストして陽性と出る場面があり、ジョーカーとの子を身籠った? と言われたことがあります(しかし、そのゲームの続編でこの設定は否定)。

トッド・フィリップス監督は否定していますが、もし『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』の続編が作られるとしたら、主人公はこのリーでしょう。リーはきちんとハーレイ・クインとして暴れてくれるでしょうから。

ほかにも、コミックからの引用でいうと、アーサーの裁判を担当する検事ハービー・デントは、顔に傷を負いトゥ―・フェイスと呼ばれるヴィランになるキャラです。映画『ダークナイト』にも登場しました。本作でも法廷の爆発テロで顔に傷を負ったととれなくもない描写があります。またウェイン社(バットマンことブルース・ウェインの実家企業)もちらっと映ります。

最後に自分の感想ですが、今回の『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』を『ジョーカー』と続けて観たら印象が変わるだろうなと思いました。『ジョーカー』『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』で一つの作品であり、“ジョーカー”でなくアーサーという男の物語として。僕が『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』を観てまっさきに思い出したのが、『アラビアのロレンス』という映画だったんです。あの作品も、前半は砂漠の英雄ロレンスが活躍するのですが、後半、ある事件(出来事)がきっかけとなってロレンスの歯車が大きく変わっていくんです。子ども心にそのギャップが印象的でした。ロレンスに起こったその事件と今回のアーサーの身にふりかかったこと(法廷から戻った際、看守たちにリンチされる)が似ているなと。

『ジョーカー』は衝撃作、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は問題作。観終わった後、語りたくなる映画です。(文=杉山すぴ豊)