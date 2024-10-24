ÅÄÃæÊË¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¥ï¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤ÎPOTM¤ËÁª½Ð¡ª¡ÄÆÀÉ¼Î¨¤Ï¶Ã°Û¤Î71¡ó

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🔥 𝗔𝗼 𝗧𝗮𝗻𝗮𝗸𝗮 𝘃𝘀 𝗪𝗮𝘁𝗳𝗼𝗿𝗱@HisenseUK Player of the Match pic.twitter.com/rCImP5ycAx— Leeds United (@LUFC) October 23, 2024