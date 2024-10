グレープストーンが展開する、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈から、例年大人気の『ミッキー&フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が2024年バージョンで新たに発売されます☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『ミッキー&フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

価格:

・26枚入 3,672円(税込)

・26枚入 イヤープレート付き 5,400円(税込)

・クリスマスイヤープレート 1,980円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜12月25日(水)

※店舗により取り扱い商品が異なります

※期間中でも、商品がなくなり次第販売終了となります

販売情報:

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店・ミッキー&フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 26枚入・ミッキー&フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 26枚入 イヤープレート付き・クリスマスイヤープレート東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)/東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)・ミッキー&フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 26枚入・ミッキー&フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 26枚入 イヤープレート付き羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)/羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)・ミッキー&フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 26枚入公式オンラインショップ「パクとモグ」受注開始日:2024年10月30日(水)10:00〜※商品がなくなり次第受付終了となります取扱商品:ミッキー&フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 26枚入 イヤープレート付き

「東京ばな奈」とディズニーがお届けするハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

今回は、例年大人気の『ミッキー&フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が2024年バージョンで新たに発売されます。

オリジナルイヤープレートが付いた『イヤープレート付きセット』や、待望のイヤープレート単品販売も数量限定でラインナップ☆

プレゼントツリーの下でクリスマスソングをうたう「ミッキーマウス」達を描いたスペシャル缶

最新作の『ミッキー&フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

光り輝くプレゼントツリーが印象的な、ときめきが詰まったスペシャル缶です。

ツリーの下には焚き火を囲んで楽しそうにクリスマスソングをうたう「ミッキーマウス」たち。

レッド×グリーンカラーでデザインされた缶で、クリスマスまでのカウントダウンが楽しくなりそう☆

さらに缶の表面は、ぷっくりと立体的!隅々までじっくり見たくなるような細かいデザインもポイントです。

ホリデー感満載の姿でうたう「ミッキーマウス」達もとってもキュート。

中のお菓子を食べ終わったあとは小物入れにしたり、おうちに飾ったり、いつでもそばに置いておきたいかわいさです。

ファン必見のオリジナルイヤープレートもスペシャル缶とおそろいのデザイン。

“2024”のロゴも入った、今しか手に入らない特別なイヤープレートです。

お部屋に飾れば、クリスマス気分がぐっと盛り上がること間違いなし!

大切な人へのクリスマスプレゼントや、1年頑張った自分へのご褒美にもぴったりです。

お楽しみがいっぱいつまった『ミッキー&フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

クリスマスのワクワクをたくさん詰め込み、ショコラもピョコンとはみだした、思わず笑顔になってしまう、ハッピースマイルスイーツです。

シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーには、クリスマスの帽子をかぶった「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」のかわいいデザインが描かれています。

“幸せの香りとろけるバナナミルクシェイク味のショコラ”を、はみだすほど大きくサンドした、かんだとたんお口いっぱいにミルキー感が広がるクリスマススイーツ。

