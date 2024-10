まだMLSカップ・プレイオフが控えているが、この1年のアメリカ・MLSはインテル・マイアミとFWリオネル・メッシが全ての話題をさらった。



メッシは怪我で離脱した時期がありながら、リーグ戦19試合で20ゴール10アシストを記録。盟友ルイス・スアレス、セルヒオ・ブスケッツ、ジョルディ・アルバらとともに、インテル・マイアミをリーグの頂点へと押し上げた。獲得した勝ち点74はMLSレギュラーシーズン史上最多の数字だ。





Every goal Leo Messi scored in the 2024 MLS regular season pic.twitter.com/wrmhhwA2gU