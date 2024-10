りんごにちなんだイベントや飲食ブースが大集合！青森県弘前市「ひろさきりんご収穫祭」

りんごの収穫量日本一の青森県弘前市では2024年11月2日(土)、3日(日・祝)に「ひろさきりんご収穫祭」を開催します。

青森県弘前市「ひろさきりんご収穫祭」

日時 :2024年11月2日(土)、3日(日・祝)10:00から15:00まで

会場 :弘前市りんご公園

入園料:無料

りんごにちなんだイベントや、りんごを使ったオリジナルメニューを販売する飲食ブースの出店も楽しめます。

真っ赤に染まったりんごに囲まれて実りの秋を感じることが出来ます。

【ステージイベント】

<りんごフェスティバル>

りんごに関連した曲や衣装で、地元の子供たちや学生などがパフォーマンスを披露。

りんご〇×クイズも実施。

【体験イベント】

<りんご収穫体験>

りんご公園スタッフから美味しいりんごの見分け方を聞きながら、旬のりんごのもぎ取りを体験。

■料金(税込):100g 100円 ※1kg(1,000円)あたりの目安:りんご約3個

■受付 :りんご公園内にある『りんごの家』

<りんごのクイズ巨大迷路>

りんご園地に巨大迷路が出現。

りんごに関するクイズを解きながらゴールを目指す。

■参加料:無料

<あっぷるぱい(牌)大会>

青森県りんご栽培の歴史が学べるカードゲーム「あっぷるぱい(牌)」の大会。

初心者大歓迎、ルールを覚えてりんご栽培の歴史をマスター。

■参加料:無料

<りんごのポップアップカードづくり>

赤い色紙でりんごの形をした飛び出すカードを作ってクリスマスや誕生日など、大切な人へのメッセージも添えられる。

■料金(税込):500円

■定員 :各回先着10名(10:00〜/11:00〜/13:00〜/14:00〜)

<りんごの棒パン作り>

自分で焼いた棒パンに県産りんごのバターをトッピング。

■料金(税込):300円

■日時 :11月3日(日・祝)のみ

■定員 :各回先着15名(10:30〜/11:00〜/11:30〜/12:30〜/

13:00〜/13:30〜/14:00〜)

<りんごと木の実のアレンジメントづくり>

粘土をりんごの形にして香り付けをし、飾り付けとして木の実などを使ってアレンジメント。

■料金(税込):1,100円

■定員 :各回先着15名(10:00〜/11:00〜/13:00〜/14:00〜)

<りんごのアイシングクッキーづくり>

アイシングクリームでクッキーをかわいく飾り付け。

■料金(税込):500円

■日時 :11月2日(土)のみ

■定員 :各回先着6名(10:00〜/10:30〜/11:00〜/11:30〜/

12:00〜/12:30〜/13:00〜/13:30〜/14:00〜/14:30〜)

【フード・産直・クラフト】

<りんごフードフェス>

各店舗がオリジナルりんごメニューを提供。

<毎日アップルパイ!>

2mの巨大アップルパイの実演販売。

■料金(税込):1パック600円

■日時 :11月2日(土)11:00焼き上がり予定

弘前市内約10店舗のアップルパイを販売。

■料金(税込):1個600円

■日時 :11月3日(日・祝)11:00販売開始

<りんごマルシェ>

生産者が収穫したてのりんごや加工品、新鮮な農作物を販売。

<りんご園のクラフトスクール>

様々なジャンルのクラフト作家が教えるりんごをテーマにしたクラフト制作体験とりんごをモチーフにしたクラフト品の販売。

