アイバリューは、同社が推進する『空き家マッチング:TSUNAGU(ツナグ)プロジェクト』の一環として、認定 空き家再生診断士による『夜間オンライン無料相談』を実施します。

アイバリュー『夜間オンライン無料相談』

アイバリューは、同社が推進する『空き家マッチング:TSUNAGU(ツナグ)プロジェクト』の一環として、認定 空き家再生診断士による『夜間オンライン無料相談』を実施。

これまで、予約制による対面相談(平日9時〜17時)を実施してきましたが、「平日は仕事等で相談したくても相談できない。」との声が多数寄せられたため、相談される方の利便性を高めるため、『夜間オンライン無料相談』を実施。

2024年11月5日(火)から、毎週火曜日・木曜日の18時〜22時(予約制)で実施します。

予約は2024年10月24日(木)から受付を開始します。

●『空き家マッチング:TSUNAGU(ツナグ)プロジェクト』とは

総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は900万戸に達し、住宅全体の13.8%を占める過去最高の数字となっています。

前回調査から51万戸増加し、横浜市内の空き家数も51,700戸(前回調査:平成30年)に上ります。

この増加が今後も続くと予想される中、空き家の有効活用が大きな社会課題となっています。

●【認定 空き家再生診断士】とは

同社は【認定 空き家再生診断士】が常駐する不動産会社です。

【認定 空き家再生診断士】は「空き家・空き地を売るのか貸すのかどうしたらいいかわからない」、「売れない空き家を手放したい」、「次の世代に継承したい」という方のサポートを行います。

不動産売却情報の拡散と、売るための手段の提示、そして空き家・空き地を求めている人に情報を届け、『売りたい人・貸したい人⇔買いたい人・借りたい人』をつなげています。

誰も利用していない空き家・空き地を、必要とする人に売却する方法を提案しています。

空き家・空き地の売却・住まいの継承のためには、どんな準備が必要なのか。

空き家をリノベーションするためには何が必要か、自治体が設けている補助金を利用するための条件の確認や仲介なども行います。

住まい継承等に必要な不動産の専門知識、そして店舗や施設運営に関する専門知識まで有したプロフェッショナルとして空き家問題解決に取り組んでいます。

《困った“負”動産の解決に向けて取り組んでいます。》

<築古>一戸建住宅、<築古>賃貸アパート・マンション、店舗・事務所・倉庫、再建築不可物件、市街化調整区域内物件、既存不適格物件、農家・農地、借地底地、別荘地など。

【認定 空き家再生診断士】の認定機関は、一般社団法人 全国空き家流通促進機構です。

●認定 空き家再生診断士『夜間オンライン無料相談』(予約制)

◇開催日時:

2024年11月5日(火)から毎週火曜日・木曜日 18:00〜22:00

◇予約枠(4枠/日):

(1)18:00〜 (2)19:00〜 (3)20:00〜 (4)21:00〜

◇予約方法

株式会社アイバリュー公式サイト 専用フォームまたはお電話・FAXにてお願いします。

お問い合わせフォーム: https://ivalue-yokohama.jp/yakansoudan

TEL:045-900-5103

FAX:045-900-5135

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 空き地を必要とする人に売却する方法を提案!アイバリュー『夜間オンライン無料相談』 appeared first on Dtimes.