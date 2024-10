パウレックは、2024年1月に会社設立70周年を迎え、最新事業内容を紹介する会社案内動画を2024年10月1日(火)にリニューアルしました。

パウレック「 設立70周年」

■リニューアルポイント

・主役は装置ではなく、お客様が求める成果物(粉粒体)

世の中で人々の暮らしを支える多くのモノは、その製造工程を遡れば原料として“粉”からできているモノが無数に存在します。

パウレックは装置やその加工技術を様々な業界のモノづくり企業に提供することで、暮らしを豊かにする新たな付加価値の創出に貢献しています。

・パウレック本社イノベーションセンターの紹介

2018年、兵庫県伊丹市にある大阪国際空港間近に本社機能と装置のR&D・テストセンター機能を兼ね備えた本社イノベーションセンターを設立しました。

テストセンターには多種多様な装置が設置され、数多くの技術者が常駐しています。

