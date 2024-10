新しい仕掛け(トリック)にも挑戦！エス・デー『トリックアート作品コンテスト2024』

エス・デーは、2024年に制作されたトリックアート作品のMVAを利用者の投票で決める『トリックアート作品コンテスト2024』を2024年10月18日から2024年11月10日まで開催中です。

エス・デー『トリックアート作品コンテスト2024』

エス・デーは、2024年に制作されたトリックアート作品のMVAを利用者の投票で決める『トリックアート作品コンテスト2024』を2024年10月18日から2024年11月10日まで開催中。

エス・デーの直営館である(1)那須とりっくあーとぴあ、(2)東京トリックアート迷宮館、(3)横浜トリックアート迷宮館の3施設で投票券を配布しており、お客様は2024年に作成された19作品の中から2作品を選んで投票します。

結果は12月に各施設のホームページ、及び公式SNSでの発表を予定しています。

「トリックアート」を創造した制作会社として、毎年新作を生み出しているので、ぜひトリックアート美術館に行って体験してみてください。

【2024年に制作されたトリックアート昨品の中でも選び抜かれた19作品】

2024年は未来への挑戦をテーマに“光”を使った作品を多数制作。

絵柄だけでなく、新しい仕掛け(トリック)にも挑戦していますので、進化した「トリックアート」を楽しんでください。

また、「浮世絵」をトリックアートに再構成し、アート作品としても楽しめ、フォトスタジオとしても楽しめる作品が誕生しています。

【トリックアート直営美術館】

(1)那須とりっくあーとぴあ

https://www.trick-art.jp/

(2)東京トリックアート迷宮館

https://www.trickart.info/

(3)横浜トリックアート迷宮館

https://www.trickart.top/

他、全国14か所にフランチャイズ店舗・アトラクションを展開中。

