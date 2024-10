コンセプトはきせかえ人形！Bisquedoll OSAKA

コンセプトカフェ「Bisquedoll(ビスクドール)」は、初の大阪進出店舗「Bisquedoll OSAKA(ビスクドールオオサカ)」の出店を記念して、コンカフェの経営、プロデュース、制服、内装(空間演出)などで活躍する業界の新進気鋭若手女性クリエイターを集めたトークショーを2024年11月13日(水)14:00〜16:00、赤坂プリンスクラシックハウス内プリンスルームにて開催します。

Bisquedoll OSAKA

【記者発表会概要】

日時 :2024年11月13日(水)14:00〜16:00

会場 :赤坂プリンスクラシックハウス プリンスルーム

所在地 :〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-2 紀尾井町内 東京ガーデンテラス

スピーカー:チロル、mona、高嶺ヒナ、白田まい、桃李(BiBiデザイン)、KURU

司会者 :望月うかる(コスプレイヤー/Bisquedoll)

内容 :Bisquedoll OSAKAグランドオープン日程と店舗所在地発表(初公開)、

トークショー「コンカフェ・クリエイティブの裏側と未来」

Bisquedoll(ビスクドール)は、「きせかえ人形(コスプレイヤー)」がコンセプト。

2022年12月、新宿・歌舞伎町にオープン。

キャストがドール(人形)に扮する独自の空間演出とオリジナルメニューを展開。

様々なコンカフェ情報誌やポータルサイトから高い評価がきたサービスクオリティを関西圏の方も味えるよう、大阪・ミナミ(道頓堀)に初の同名店舗を展開します。

当日、これまでベールに包まれたBisquedoll OSAKAグランドオープン日程と店舗所在地を初公開。

オーナー・チロルとプロデューサーのmonaより挨拶。

チロル(左)とmona(右)

※オーナー・チロル(SNS総フォロワー65万)、プロデューサー・mona(SNS総フォロワー40万)

後半のトークショーでは、同店や姉妹店舗Rozengarden(ローゼンガーデン)の制服デザインを手がける、アパレルブランド「HIDOLATRAL THEODOL(イドラタールテオドール)」の主催者兼デザイナー高嶺ヒナ、モデル兼プロデューサーとしてBisquedoll1号店オープン前から関わってきた白田まい(コスプレイヤー)に加え、Bisquedollキャストのヘアメイクを担当した美容師兼コスプレイヤーKURU(くる)、コンカフェに特化したグラフィックデザイン、クリエイティブ・エージェンシー「BiBiデザイン」代表取締役の桃李(とうり)らを迎え、大阪出店に伴うクリエイティブ制作の裏側や拡大するコンカフェ業界特有のビジュアル、トレンド、シーン、未来を熱く語られます。

※モデル兼プロデューサー・高嶺ヒナ(SNS総フォロワー45万)、モデル兼プロデューサー・白田まい(SNS総フォロワー75万)、「BiBiデザイン」代表取締役・桃李、美容師コスプレイヤー・KURU(SNS総フォロワー10万)

