残り3か月であと10点・15点上乗せするためのノウハウ！家庭教師派遣の受験Dr.「開成・桜蔭・麻布中学 直前期対策 御三家オンラインセミナー」
中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「開成・桜蔭・麻布中学 直前期対策 御三家オンラインセミナー」を、2024年11月1日(金)・4日(月)に開催します。
家庭教師派遣の受験Dr.「開成・桜蔭・麻布中学 直前期対策 御三家オンラインセミナー」
日程 ：2024年11月1日(金)・2024年11月4日(月)
時間 ：●午前の部
10:00〜13:00
●午後の部
19:00〜22:00
※午前の部と午後の部の内容は同一です。
【セミナー受講料】
11,000円(税込)
【お申し込み】
電話(03-5304-8225)もしくは下記申し込みフォーム
https://www.chugakujuken.com/lp/gosanke-seminar/
中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「開成・桜蔭・麻布中学 直前期対策 御三家オンラインセミナー」を、2024年11月1日(金)・4日(月)に開催。
■「開成・桜蔭・麻布中学 直前期対策 御三家オンラインセミナー」とは
●個別指導で長年ひとりひとりと向き合って指導してきたキャリアと実績をもつ最上級コースの講師陣が担当
●残り3か月で「あと10点・15点」上乗せするためのノウハウを公開
●御三家中学志望者の「今」と「これから」の学習戦略をすべて公開
【担当講師】
＊安部 公一郎 講師(写真中央右) 受験Dr. 塾長 京都駅前校校長 クラウンドクター講師
＊春野 陽子 講師(写真中央左) 国語科講師指導最高責任者 国語科御三家最高責任者 クラウンドクター講師
＊吉岡 英慈 講師(写真右から2人目) 受験Dr. 副塾長 クラウンドクター講師
＊海田 真凜 講師(写真左から2人目) 四谷本部校校長 校長総責任者 クラウンドクター講師
＊亀井 章三 講師(写真右) 算数・理科御三家最高責任者 自由が丘校校長 教科総責任者 クラウンドクター講師
＊清水 栄太 講師(写真左) 社会科御三家最高責任者 スーパードクター講師
【セミナー参加特典】
講演資料事前送付
アンケート特典トレーニングブック
【学習相談】
希望者
【注意事項】
・6年生の保護者対象 ※5年生以下不可
・同業他社の参加禁止
・セミナー中の撮影・録音・録画禁止
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