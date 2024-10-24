リバプールが開幕3連勝! バルセロナは天敵バイエルンを4-1で撃破:CL第3節2日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第3節2日目が23日に各地で開催された。
リバプールはFWダルウィン・ヌニェスのゴールでライプツィヒを1-0で下し、開幕3連勝。ベンチスタートのMF遠藤航に出番はなかった。チームは同じく3連勝の首位アストン・ビラと同勝ち点の2位となっている。
バルセロナは過去6度の対戦で敗れていたバイエルンを4-1で撃破。クラブ通算100試合目のFWラフィーニャがハットトリックの活躍を見せた。
マンチェスター・シティはスパルタ・プラハに5-0で大勝し、首位アストン・ビラ、2位リバプールと2ポイント差の3位に浮上している。
フェイエノールトはベンフィカに3-1で勝利。先発出場のFW上田綺世は欧州CL初得点となる先制ゴールを挙げ、2連勝に貢献した。
セルティックはアタランタとスコアレスドロー。MF旗手怜央とFW前田大然はスタメン出場、FW古橋亨梧は後半23分からの途中出場だった。
DF荻原拓也が先発出場したディナモ・ザグレブはザルツブルクに2-0で完封勝ち。欧州CL本戦で約26年ぶりのアウェー戦勝利となった。
以下、試合結果&順位表
【リーグフェーズ】
[第3節2日目]
10月23日(水)
アタランタ 0-0 セルティック
ブレスト 1-1 レバークーゼン
A・マドリー 1-3 リール
バルセロナ 4-1 バイエルン
ベンフィカ 1-3 フェイエノールト
ザルツブルク 0-2 ディナモ・ザグレブ
マンチェスター・C 5-0 スパルタ・プラハ
ライプツィヒ 0-1 リバプール
ヤングボーイズ 0-1 インテル
【順位表】
※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ
1.アストン・ビラ(9)+6
2.リバプール(9)+5
3.マンチェスター・C(7)+9
4.モナコ(7)+5
5.ブレスト(7)+5
6.レバークーゼン(7)+5
7.インテル(7)+5
8.スポルティング(7)+4
-------------------------------------------
9.アーセナル(7)+3
10.バルセロナ(6)+7
11.ドルトムント(6)+6
12.R・マドリー(6)+4
13.ベンフィカ(6)+3
14.ユベントス(6)+2
15.リール(6)+1
16.フェイエノールト(6)-1
17.アタランタ(5)+3
18.シュツットガルト(4)-1
19.パリSG(4)-1
20.セルティック(4)-2
21.スパルタ・プラハ(4)-2
22.ディナモ・ザグレブ(4)-5
23.バイエルン(3)+3
24.ジローナ(3)0
-------------------------------------------
25.ミラン(3)-1
26.クラブ・ブルージュ(3)-4
27.A・マドリー(3)-5
28.PSV(2)-2
29.ボローニャ(1)-4
30.シャフタール(1)-4
31.ライプツィヒ(0)-3
32.シュトゥルム・グラーツ(0)-4
33.レッドスター(0)-9
34.ザルツブルク(0)-9
35.ヤングボーイズ(0)-9
36.スロバン・ブラチスラバ(0)-10
リバプールはFWダルウィン・ヌニェスのゴールでライプツィヒを1-0で下し、開幕3連勝。ベンチスタートのMF遠藤航に出番はなかった。チームは同じく3連勝の首位アストン・ビラと同勝ち点の2位となっている。
バルセロナは過去6度の対戦で敗れていたバイエルンを4-1で撃破。クラブ通算100試合目のFWラフィーニャがハットトリックの活躍を見せた。
フェイエノールトはベンフィカに3-1で勝利。先発出場のFW上田綺世は欧州CL初得点となる先制ゴールを挙げ、2連勝に貢献した。
セルティックはアタランタとスコアレスドロー。MF旗手怜央とFW前田大然はスタメン出場、FW古橋亨梧は後半23分からの途中出場だった。
DF荻原拓也が先発出場したディナモ・ザグレブはザルツブルクに2-0で完封勝ち。欧州CL本戦で約26年ぶりのアウェー戦勝利となった。
以下、試合結果&順位表
【リーグフェーズ】
[第3節2日目]
10月23日(水)
アタランタ 0-0 セルティック
ブレスト 1-1 レバークーゼン
A・マドリー 1-3 リール
バルセロナ 4-1 バイエルン
ベンフィカ 1-3 フェイエノールト
ザルツブルク 0-2 ディナモ・ザグレブ
マンチェスター・C 5-0 スパルタ・プラハ
ライプツィヒ 0-1 リバプール
ヤングボーイズ 0-1 インテル
【順位表】
※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ
1.アストン・ビラ(9)+6
2.リバプール(9)+5
3.マンチェスター・C(7)+9
4.モナコ(7)+5
5.ブレスト(7)+5
6.レバークーゼン(7)+5
7.インテル(7)+5
8.スポルティング(7)+4
-------------------------------------------
9.アーセナル(7)+3
10.バルセロナ(6)+7
11.ドルトムント(6)+6
12.R・マドリー(6)+4
13.ベンフィカ(6)+3
14.ユベントス(6)+2
15.リール(6)+1
16.フェイエノールト(6)-1
17.アタランタ(5)+3
18.シュツットガルト(4)-1
19.パリSG(4)-1
20.セルティック(4)-2
21.スパルタ・プラハ(4)-2
22.ディナモ・ザグレブ(4)-5
23.バイエルン(3)+3
24.ジローナ(3)0
-------------------------------------------
25.ミラン(3)-1
26.クラブ・ブルージュ(3)-4
27.A・マドリー(3)-5
28.PSV(2)-2
29.ボローニャ(1)-4
30.シャフタール(1)-4
31.ライプツィヒ(0)-3
32.シュトゥルム・グラーツ(0)-4
33.レッドスター(0)-9
34.ザルツブルク(0)-9
35.ヤングボーイズ(0)-9
36.スロバン・ブラチスラバ(0)-10