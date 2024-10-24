　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第3節2日目が23日に各地で開催された。

　リバプールはFWダルウィン・ヌニェスのゴールでライプツィヒを1-0で下し、開幕3連勝。ベンチスタートのMF遠藤航に出番はなかった。チームは同じく3連勝の首位アストン・ビラと同勝ち点の2位となっている。

　バルセロナは過去6度の対戦で敗れていたバイエルンを4-1で撃破。クラブ通算100試合目のFWラフィーニャがハットトリックの活躍を見せた。

　マンチェスター・シティはスパルタ・プラハに5-0で大勝し、首位アストン・ビラ、2位リバプールと2ポイント差の3位に浮上している。

　フェイエノールトはベンフィカに3-1で勝利。先発出場のFW上田綺世は欧州CL初得点となる先制ゴールを挙げ、2連勝に貢献した。

　セルティックはアタランタとスコアレスドロー。MF旗手怜央とFW前田大然はスタメン出場、FW古橋亨梧は後半23分からの途中出場だった。

　DF荻原拓也が先発出場したディナモ・ザグレブはザルツブルクに2-0で完封勝ち。欧州CL本戦で約26年ぶりのアウェー戦勝利となった。

以下、試合結果&順位表

【リーグフェーズ】

[第3節2日目]

10月23日(水)

アタランタ 0-0 セルティック

ブレスト 1-1 レバークーゼン

A・マドリー 1-3 リール

バルセロナ 4-1 バイエルン

ベンフィカ 1-3 フェイエノールト

ザルツブルク 0-2 ディナモ・ザグレブ

マンチェスター・C 5-0 スパルタ・プラハ

ライプツィヒ 0-1 リバプール

ヤングボーイズ 0-1 インテル

【順位表】

※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ

1.アストン・ビラ(9)+6

2.リバプール(9)+5

3.マンチェスター・C(7)+9

4.モナコ(7)+5

5.ブレスト(7)+5

6.レバークーゼン(7)+5

7.インテル(7)+5

8.スポルティング(7)+4

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9.アーセナル(7)+3

10.バルセロナ(6)+7

11.ドルトムント(6)+6

12.R・マドリー(6)+4

13.ベンフィカ(6)+3

14.ユベントス(6)+2

15.リール(6)+1

16.フェイエノールト(6)-1

17.アタランタ(5)+3

18.シュツットガルト(4)-1

19.パリSG(4)-1

20.セルティック(4)-2

21.スパルタ・プラハ(4)-2

22.ディナモ・ザグレブ(4)-5

23.バイエルン(3)+3

24.ジローナ(3)0

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25.ミラン(3)-1

26.クラブ・ブルージュ(3)-4

27.A・マドリー(3)-5

28.PSV(2)-2

29.ボローニャ(1)-4

30.シャフタール(1)-4

31.ライプツィヒ(0)-3

32.シュトゥルム・グラーツ(0)-4

33.レッドスター(0)-9

34.ザルツブルク(0)-9

35.ヤングボーイズ(0)-9

36.スロバン・ブラチスラバ(0)-10