¡ÚÀéÍÕ¸©°ìµÜÄ®¡ÛÊÌÁñ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWITH SEA¡×¤Ë¡¢°¦¸¤¤ÈÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖWITH SEA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
UMITO¤¬¡¢³¤¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÊÌÁñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWITH SEA¡×¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢10·î18Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¸¤¤È¶¦¤ËÊÌÁñ¤Ç²á¤´¤»¤ë¡ÖWITH SEA WITH DOG¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
º£Ç¯3·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖWITH SEA¡×¤Ï¡¢·î³Û55,000±ß¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î³¤±è¤¤¤ÎÊÌÁñ¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤É¤ÎÊÌÁñ¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸·Áª¤Ë¸·Áª¤ò½Å¤Í¤¿¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºÇ¹â¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤±è¤¤¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿UMITO¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢³¤¤Î¶á¤¯¤Ø¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍøÍÑ¤Î9¥«·îÁ°¤«¤éÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç·×²èÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²¾¤ËÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²Æì¤äÇ®³¤¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£²ÆµÙ¤ß¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤ÇÍ¥²í¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸¤¤È¶¦¤Ë²á¤´¤»¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹
º£²ó¡¢¡ÖWITH SEA¡×¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¸¤¤È¶¦¤Ë²á¤´¤»¤ë¡ÖWITH SEA WITH DOG¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖWITH SEA¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¤¿¤á½ÉÇñÍøÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡Ö°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë³¤¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢WITH SEA¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤¡×Åù¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£¡ÖWITH SEA °ìµÜ NORTH¡×CÅï¤ò²þÁõ
¡ÖWITH SEA WITH DOG¡×¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè°ì»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©°ìµÜ¥¨¥ê¥¢¤Î¡ÖWITH SEA °ìµÜ NORTH¡×¤ÎCÅï¤ò¥Ú¥Ã¥È²Ä»ÅÍÍ¤Ë²þÁõ¡£2LDK(98.75Ö)¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿ÊÌÁñ¤Ç¡¢ÅÚ´Ö¤Ç¤Ç¤¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à(¥Ù¥Ã¥É¿ô4¡Ü¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É1)¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤äÊ£¿ô²ÈÂ²¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤â²ÄÇ½¤À¡£
Èæ³ÓÅªÃ»¤¤°ÜÆ°»þ´Ö¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º
¥Ú¥Ã¥È¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÚ´Ö¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¤ß¡£¿¿²Æ¤Ç¤â¤Ò¤ó¤ä¤êÎä¤¿¤¤ÅÚ´Ö¤¬¡¢½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¸¤¤Î¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥µ¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀéÍÕ¸©°ìµÜ¤Ë¤¢¤ë¡ÖWITH SEA °ìµÜ NORTH¡×¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤âÈæ³ÓÅªÃ»¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö°ÜÆ°¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤«¤«¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¡£
ÅÅ¼Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤«¤é¾åÁí°ìµÜ±Ø¤Þ¤ÇÆÃµÞ¤ï¤«¤·¤ª¤ÇÌó1»þ´Ö¤È¡¢±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÌó5Ê¬¡¢¼Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÌó1»þ´Ö15Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¼ï¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤òÍÑ°Õ
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÌÊâ5Ê¬¤Ç³¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¤¿¤á¡¢³¤¤¬¹¥¤¤Ê°¦¸¤¤È¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³¤¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²¹¿å¤Î²°³°¥·¥ã¥ï¡¼¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ï°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦¸¤¤¬°ì½ï¤Ç¤â¼ê²ÙÊª¤ò¾¯¤Ê¤¯Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¿©´ï¡¦ËÉ½¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¸¤ÍÑ¥Ù¥Ã¥É¡¦¾Ã½¥¹¥×¥ì¡¼¡¦Â¤Õ¤¥·¡¼¥È¡¦Ç´Ãå¥í¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤òÍÑ°Õ¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢µ¤·Ú¤ËÊÌÁñ¤Ç¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂÐ¾Ý»ÜÀß¤ËÆ±È¼¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸¤¤Î¤ß¡£º£¸å¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤è¤êÂÐ¾Ý¤ÎÆ°Êª¤ò³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ä¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖWITH SEA WITH DOG¡×¤ÎÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¡£Æ°Êª¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä»ÜÀß¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÍÑ°Õ¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×
¡ÖWITH SEA¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Î²ñ°÷(¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°)ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£¸½ºß¡¢²ñ°÷¤¬±ß³ê¤ËÍ½Ìó¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¿Í¿ô¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾ÝÊª·ïÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¿·µ¬²ñ°÷Êç½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤ò¡£
¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWITH SEA WITH DOG¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÊÌÁñ¤Ç¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£WITH SEA °ìµÜ NORTH
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©Ä¹À¸·´°ìµÜÄ®°ìµÜ»úÅìÂæ¾ì10150ÈÖÃÏ1
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://life.umito.jp/base/ichinomiya/surf-north
WITH SEA WITH DOG¡§https://life.umito.jp/with-sea-with-dog
¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°ÅÐÏ¿¡§https://life.umito.jp/entry
(º´Æ£¤æ¤ê)