が伝説のミュージシャン、ボブ・ディランを演じ、歌唱も披露する伝記映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』』より、歌声響き渡る予告編映像が届けられた。劇中カットもあわせて届いている。また、日本公開日は2025年2月28日に決定した。

60 年代初頭、後世に大きな影響を与えたニューヨークの音楽シーンを舞台に、19 歳だったミネソタ出身の一人の無名ミュージシャン、ボブ・ディラン。本作では、時代の寵児としてスターダムを駆け上がり、世界的なセンセーションを巻き起こしていく様子が描かれる。

予告映像では、シャラメ演じるボブ・ディランが、故郷のミネソタを後にし、フォーク・ギター1本だけを抱え、ヒッチハイクでニューヨークへ降り立つ姿から映し出される。時は1961年、米ソ冷戦や公民権運動から若者文化の興隆など、社会・文化が大きく変わろうとする激動の時代。何者でもなかった19歳の一人の青年は、様々な人々と出会い、魅力的なパフォーマンスと時代の心を掴んだ歌の数々で、一気にスターダムを駆け上がっていく。

彼の存在は大きく時代を動かし、 “フォーク界のプリンス”、“若者の代弁者”として時代の寵児となっていくが、その栄光の日々の影には、誰もが心を揺さぶられる苦悩が隠されていた。高まる名声とは裏腹に、自分への周囲の期待と、本来の自分自身との軋轢に葛藤する彼の前に、運命は過酷な試練を与える。1965年7月25日、5日前に発表したばかりの新曲を携え向かった、ニューポート・フォークフェスティバルの舞台。ディランの手にはエレクトリック・ギターが握られていた……。



20世紀最大の詩人・パフォーマーでありながら、今なお現役ミュージシャンとして舞台に立ち続ける“生きる伝説”ボブ・ディランを演じるのは、ハリウッド新時代のスターとして頂点に立つティモシー・シャラメ。シャラメは全身全霊を込めて若き日のディランを完全再現し、そのビジュアルだけでなく、全ての歌唱シーンを自身の声で歌い上げる圧巻のパフォーマンスを劇中で披露する。

©2024 Searchlight Pictures. All Rights Reserved. ©2024 Searchlight Pictures. All Rights Reserved. ©2024 Searchlight Pictures. All Rights Reserved. ©2024 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

ディラン独特の鼻声も見事に再現しており、予告映像では、ディランの初期の名曲「北国の少女」を始め、2004年にローリング・ストーン誌が史上最高の名曲No.1に選出した「ライク・ア・ローリング・ストーン」も披露。

映像内では、ボイド・ホルブルック演じるジョニー・キャッシュの姿も登場しており、アカデミー賞ノミネートの名優で本作ではピート・シーガー役を演じるエドワード・ノートンや、当時のディランの恋人スージー・ロトロにインスパイアされたシルヴィー役を演じるエル・ファニング、「フォークの女神」ジョーン・バエズ役のモニカ・バルバロ、そして、スクート・マクネイリー、ダン・フォーグラーら最高の共演陣が当時の熱気を再現している。

監督は『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』などの大ヒットメーカーかつ、『フォードvsフェラーリ』『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』などの名作を送り出してきた名匠ジェームズ・マンゴールド。20世紀最大のカリスマ、ボブ・ディランの栄光と苦悩が折り重なる“伝説の原点”をいかにスクリーンに刻み込んだのか。

ボブ・ディラン本人も製作に協力。シャラメがプロデューサーとしても参加した。『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』は2025年2月28日(金)より全国公開。