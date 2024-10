ZTE傘下のNubia Technology(以下、nubia)は22日(現地時間)、Qualcommが展開する「Snapdragon」ブランドにおけるハイエンドクラスのスマートフォン(スマホ)などのモバイル製品向けの最新チップセット(SoC)「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform(型番:SM8750-AB)」(以下、Snapdragon 8 Elite)を搭載した次期フラッグシップスマホ「nubia Z70 Ultra」と次期ゲーミングスマホ「REDMAGIC 10 Pro」を投入することを予告しています。

The world’s first Under-Display Camera phone with #Snapdragon8Elite-arriving this November! 🐉🔥#nubia #Snapdragon #ComingSoon pic.twitter.com/blXRqTd39H