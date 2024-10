マーベルコミックス『X-MEN』シリーズに登場するジュビリーがメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)シリーズにラインナップ入り。ロングコートは布製になっている。X-MEN(エックスメン)は、突然変異により超能力を持って生まれたミュータントのヒーローチーム。エグゼビア教授の指導の下、主に悪のミュータントと戦う。ジュビリー、本名ジュビレーション・リーは両手から攻撃力のある花火を出すことができるミュータントの少女。ジュビリーは裕福な中国系アメリカ人の家庭に生まれたが、両親が暗殺されて孤児となり、X-MENに加わった。ティーンエイジャーで、X-MENのメインチームに加わる場合は最年少メンバーであることも少なくなかった。また、『X-MEN』でも特に人気の高いキャラの1人ウルヴァリンと行動を共にすることも多かった。後に少年少女のチーム「ジェネレーションX」の一員となっている。1992年(日本では1994年)版のアニメにもレギュラーとして登場し、活躍している。

MAFEXはメディコム・トイが展開するアクションフィギュアのシリーズ。マントやパーカーなど一部の例を除き、衣装も含めて樹脂成形で再現するタイプだ。人間サイズ設定の男性キャラの場合は全高約16センチだが、女性キャラ・高身長or低身長キャラや巨大ロボなどは異なる大きさの場合もある。また、ノンスケールだが、同一作品のキャラはおおむね縮尺が合わせられている。「MAFEX JUBILEE(COMIC Ver.)」は、1990年代のコミックスで活躍したジュビリーをアクションフィギュアで再現。3種の頭部パーツは、サングラスをかけた状態や風船ガムを膨らませた顔など、ジュビリーらしい表情がセレクトされている。ミュータント能力をイメージしたエフェクトパーツも付属する。全高約14センチ。コートは布製で端にワイヤーが入っており、風になびいた状態などを固定できる。前述の1990年代アニメ版のジュビリーも今回の衣装がベースになっている。MAFEXのX-MENシリーズでは、このアニメ版の元になったコミック版の衣装がセレクトされることが多い。1990年代中〜後期のアメコミブームで『X-MEN』に触れた方は「そうそうこのコスチューム!」と思われるのではないだろうか。MAFEXの『X-MEN』シリーズを集めている方は、今回のジュビリーもお見逃しなく。2025年8月リリース予定だ。MAFEXはアメコミやアメコミ原作映画のラインナップが豊富なシリーズである。またアメリカのプロバスケットボール選手もラインナップされている。今回は、下記アイテムの情報が同時に公開された。「MAFEX SHAZAM! (FURY OF THE GODS Ver.)」「MAFEX Michael Jordan (Chicago Bulls HOME)」シャザムはシリーズ第2作の映画『シャザム!〜神々の怒り〜』バージョン。頭部パーツは3種で魔術師の杖も付属。全高約16センチ。2025年8月リリース予定。マイケル・ジョーダンはシカゴ・ブルズのホーム版ユニフォーム姿。ユニフォームは布製でバスケットボールも付属する。全高約17センチ。2025年3月リリース予定。さらに直近の2024年11月には「MAFEX BLACK PANTHER Ver. 1.5」がリリース予定。実写映画MCUシリーズ「インフィニティー・サーガ」期のブラックパンサーで、名前の通りバージョンアップ版。頭部には新規デジタルリントを使用。玉座も付属する。(C) 2024 MARVELSHAZAM! FURY OF THE GODS and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)