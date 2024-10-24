【韓国】

実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第3四半期）08:00

予想 0.5% 前回 -0.2%（前期比)

予想 2.0% 前回 2.3%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30

予想 40.7 前回 40.6（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30

予想 50.8 前回 50.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:00

予想 45.2 前回 45.0（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:00

予想 51.6 前回 51.4（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:30

予想 51.4 前回 51.5（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:30

予想 52.3 前回 52.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

新規失業保険申請件数（10/13 - 10/19）21:30

予想 24.0万件 前回 24.1万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（10/06 - 10/12）

予想 187.5万件 前回 186.7万件（継続受給者数)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）22:45

予想 47.5 前回 47.3（製造業PMI・速報値)

予想 55.0 前回 55.2（非製造業PMI・速報値)

予想 54.1 前回 54.0（コンポジットPMI・速報値)



新築住宅販売件数（9月）23:00

予想 71.5万件 前回 71.6万件（新築住宅販売件数)

予想 -0.4% 前回 -4.7%（前月比)



※予定は変更することがあります

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