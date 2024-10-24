【韓国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第3四半期）08:00
予想　0.5%　前回　-0.2%（前期比)
予想　2.0%　前回　2.3%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30
予想　40.7　前回　40.6（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30
予想　50.8　前回　50.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:00
予想　45.2　前回　45.0（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:00
予想　51.6　前回　51.4（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:30
予想　51.4　前回　51.5（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:30
予想　52.3　前回　52.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
新規失業保険申請件数（10/13 - 10/19）21:30
予想　24.0万件　前回　24.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（10/06 - 10/12）　
予想　187.5万件　前回　186.7万件（継続受給者数)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）22:45
予想　47.5　前回　47.3（製造業PMI・速報値)　
予想　55.0　前回　55.2（非製造業PMI・速報値)
予想　54.1　前回　54.0（コンポジットPMI・速報値)

新築住宅販売件数（9月）23:00
予想　71.5万件　前回　71.6万件（新築住宅販売件数)　
予想　-0.4%　前回　-4.7%（前月比)

※予定は変更することがあります