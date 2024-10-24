２４日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・２０年物国債の入札
１５：４５ 仏・企業景況感指数
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ 米・新築住宅販売件数
○決算発表・新規上場など
決算発表：エイトレッド<3969>，ＳＢＩＧＡＭ<4765>，石塚硝<5204>，ＯＢシステム<5576>，富士通ゼ<6755>，小野測<6858>，ＰＬＡＮＴ<7646>，キヤノン<7751>，未来工業<7931>，信越ポリ<7970>，キムラユニテ<9368>，ＳＥＨＩ<9478>，ナガセ<9733>，ＤＭＳ<9782>，大丸エナ<9818>，植松商会<9914>
※海外企業決算発表：ダウ，ハネウェル・インターナショナル
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・２０年物国債の入札
１５：４５ 仏・企業景況感指数
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ 米・新築住宅販売件数
○決算発表・新規上場など
決算発表：エイトレッド<3969>，ＳＢＩＧＡＭ<4765>，石塚硝<5204>，ＯＢシステム<5576>，富士通ゼ<6755>，小野測<6858>，ＰＬＡＮＴ<7646>，キヤノン<7751>，未来工業<7931>，信越ポリ<7970>，キムラユニテ<9368>，ＳＥＨＩ<9478>，ナガセ<9733>，ＤＭＳ<9782>，大丸エナ<9818>，植松商会<9914>
※海外企業決算発表：ダウ，ハネウェル・インターナショナル
出所：MINKABU PRESS