日経225先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円安の3万7840円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41237.62円 ボリンジャーバンド3σ
40336.15円 ボリンジャーバンド2σ
39434.67円 ボリンジャーバンド1σ
38970.00円 一目均衡表・転換線
38533.20円 25日移動平均
38474.00円 5日移動平均
38217.65円 200日移動平均
38168.13円 75日移動平均
38104.86円 23日日経平均株価現物終値
37935.00円 一目均衡表・基準線
37840.00円 24日夜間取引終値
37631.73円 ボリンジャーバンド-1σ
36870.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36730.25円 ボリンジャーバンド2σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
35828.78円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41237.62円 ボリンジャーバンド3σ
40336.15円 ボリンジャーバンド2σ
39434.67円 ボリンジャーバンド1σ
38970.00円 一目均衡表・転換線
38533.20円 25日移動平均
38474.00円 5日移動平均
38217.65円 200日移動平均
38168.13円 75日移動平均
38104.86円 23日日経平均株価現物終値
37935.00円 一目均衡表・基準線
37840.00円 24日夜間取引終値
37631.73円 ボリンジャーバンド-1σ
36870.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36730.25円 ボリンジャーバンド2σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
35828.78円 ボリンジャーバンド3σ
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