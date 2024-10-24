　24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円安の3万7840円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41237.62円　　ボリンジャーバンド3σ
40336.15円　　ボリンジャーバンド2σ
39434.67円　　ボリンジャーバンド1σ
38970.00円　　一目均衡表・転換線
38533.20円　　25日移動平均
38474.00円　　5日移動平均
38217.65円　　200日移動平均
38168.13円　　75日移動平均
38104.86円　　23日日経平均株価現物終値
37935.00円　　一目均衡表・基準線
37840.00円　　24日夜間取引終値
37631.73円　　ボリンジャーバンド-1σ
36870.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36730.25円　　ボリンジャーバンド2σ
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
35828.78円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース