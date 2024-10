永野芽郁と佐藤健がダブル主演する映画『はたらく細胞』より、体内で“はたらく”新たな細胞・筋肉役として、塚本高史(好中球先生役)、一ノ瀬ワタル(外肛門括約筋役)、DJ KOO(神経細胞役)の出演が発表された。本作は、細胞を擬人化して描き、その斬新かつユニークな設定が大きな話題を呼んだ清水茜の同名漫画と、原田重光・初嘉屋一生・清水茜が手掛けたスピンオフ作品『はたらく細胞BLACK』の2作品を原作として実写化。

体中に酸素を運ぶ赤血球役を永野芽郁、細菌やウイルスと戦う白血球(好中球)役を佐藤健。さらに人間役として、“健康優良な女子高生の娘”漆崎日胡役を芦田愛菜、“不摂生にもほどがある父”漆崎茂役を阿部サダヲが務める。日胡の憧れの先輩・武田新役には、加藤清史郎。そのほか、身体の中で“はたらく”細胞役として、山本耕史(キラーT細胞役)、仲里依紗(NK細胞役)、松本若菜(マクロファージ役)、染谷将太(ヘルパーT細胞役)、深田恭子(肝細胞役)、板垣李光人(新米赤血球役)、加藤諒(先輩赤血球役)、マイカピュ(血小板役)が出演。さらに、人の健康を脅かす“恐るべき”細菌役に、片岡愛之助(肺炎球菌役)、新納慎也(化膿レンサ球菌役)、小沢真珠(黄色ブドウ球菌役)。そして、細胞たち最強の敵として、Fukase(SEKAI NO OWARI)が出演する。監督は武内英樹、アクション演出は大内貴仁が担当。このたび、新たなキャスト情報が解禁。健康優良な女子高生・日胡(芦田)の体内で、脳から末端へとさまざまな神経伝達物質を伝える、情報処理と情報伝達に特化した神経細胞である好中球先生を演じるのは、塚本高史。好中球先生は一人前となった佐藤演じる白血球(好中球)たちにとっても頼れる存在であるが、時に厳しい判断を下すことも…。不摂生にもほどがある日胡の父・茂(阿部)の肛門の筋肉のひとつである外肛門括約筋を演じるのは、一ノ瀬ワタル。“ピンチ”を迎える茂の肛門で繰り広げられる、便が降りてくると緩んでしまう相撲取りのような見た目の内肛門括約筋と、それを阻止する一ノ瀬演じる外肛門括約筋の大乱闘は、笑いナシでは見られない?さらに、日胡の体内で、情報を電気的な信号として伝達し、次の神経細胞に伝える役目を果たす神経細胞を演じるのは、DJ KOO。想いを寄せる武田先輩にあいさつされてドキドキする日胡、その体内でフロアを沸かせるように細胞たちのテンションをアゲアゲにさせる彼のDJさばき、リオのカーニバルさながらにお祭り騒ぎが繰り広げられる様子は必見だ。塚本は「CGも多くことの発端を作る大切なシーンだったので監督とディスカッションしながら楽しく撮影できましたし、身体の中には細胞たちが沢山働いていて一つ一つが大切な動きをしているのがこの作品に関わって演じてみてわかりましたし、この映画をみてもう少し自分の身体を労ってくれればいいかなと思います!」とコメント。一ノ瀬は「自分の身体の事でもわからない事が多くて、排便だけでも色んな事が体の中で行われているのかと勉強になりました。皆さんも排便を我慢する事があると思いますが、その時は自分達が演じたシーンを思い出し、我々と一緒に踏ん張って欲しいと思います。この作品は身体の中のことがとても勉強になり、楽しめる作品だと思います」とユーモラスに語る。DJ KOOは「台本に一応台詞はあったのですが、武内監督が『いつものKOOさんの感じで爆アゲしちゃって下さい!』との演技指導wだったので“DO DANCE”連発させてもらいましたw。水を被るシーンではその場に居たスタッフさん全員がバケツを持って周りを囲みスタンバイ!一発勝負&その日ラストのシーンだったので!スタジオのテンションマックスの一体感で大量の水を浴びました!!」と振り返り、「まさに神経細胞活性化!! 壮大なスケールの感動と感激、思いっきり笑って泣ける映画です。はたらく細胞 最高 DO DANCE!!」とハイテンションにメッセージを寄せている。映画『はたらく細胞』は、12月13日より全国公開。追加キャストのコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■塚本高史(好中球先生役)漫画、アニメでも人気で体内の勉強になると知っていたので、お話をいただいた時は嬉しかったと同時にいただいた役が好中球なのでどうなるのかなとちょっと想像もできなかったです(笑)。でも絶対に面白くなるなとは思いました。CGも多くことの発端を作る大切なシーンだったので監督とディスカッションしながら楽しく撮影できましたし、身体の中には細胞たちが沢山働いていて一つ一つが大切な動きをしているのがこの作品に関わって演じてみてわかりましたし、この映画をみてもう少し自分の身体を労ってくれればいいかなと思います!■一ノ瀬ワタル(外肛門括約筋役)外肛門括約筋のキャプテン役を演じさせて頂きました、一ノ瀬ワタルです。自分の身体の事でもわからない事が多くて、排便だけでも色んな事が体の中で行われているのかと勉強になりました。皆さんも排便を我慢する事があると思いますが、その時は自分達が演じたシーンを思い出し、我々と一緒に踏ん張って欲しいと思います。この作品は身体の中のことがとても勉強になり、楽しめる作品だと思います。それでは是非「はたらく細胞」をご覧くださいませ。肛門括約筋の一ノ瀬ワタルでした。■DJ KOO(神経細胞役)神経細胞(neuron)役 DJ KOOです!! 娘が医療系の大学だったので「はたらく細胞」を一緒に買いに行った思い出があり、出演のお話しをいただいた時は嬉しさ溢れてプチョヘンザ!!台本に一応台詞はあったのですが、武内監督が「いつものKOOさんの感じで爆アゲしちゃって下さい!」との演技指導wだったので“DO DANCE”連発させてもらいましたw。水を被るシーンではその場に居たスタッフさん全員がバケツを持って周りを囲みスタンバイ!一発勝負&その日ラストのシーンだったので!スタジオのテンションマックスの一体感で大量の水を浴びました!! まさに神経細胞活性化!!素晴らしい映画に出演させていただき心から感謝です。壮大なスケールの感動と感激、思いっきり笑って泣ける映画です。はたらく細胞 最高 DO DANCE!!