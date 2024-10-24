¤¤¤Þ¤À¿ê¤¨¤Ì¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¡½¡½ÃæÌî¿®»Ò»á¤¬Ç¾²Ê³Ø¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖÆÇ¿ÆÌäÂê¡×¡¿¤Ê¤¼¡¢°¦¤ÏÆÇ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡
¡¡¿Æ¤òÁþ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡© ¤Ê¤¼»Ò¤É¤â¤òÂ«Çû¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡© ¤³¤ó¤Ê²ÈÂ²´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¤ò¿ÍÃÎ¤ì¤ºÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡¡SNS¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÃæÌî¿®»Ò»á¤¬±Ô¤¯Ç÷¤Ã¤¿¡Ø¤Ê¤¼¡¢°¦¤ÏÆÇ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡ÆüËÜ¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Î¤¦¤Á55¡ó¤¬¿ÆÂ²´Ö»¦¿Í¡£»¦¿Í»ö·ï¤Î·ï¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²ÈÂ²´Ö¤ÎÁþ¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²È¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ ²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤±Ô¤ÎÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤¬ÆÇ¿Æ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜµ»ö¤Ï½ñÀÒ¡Ø¤Ê¤¼¡¢°¦¤ÏÆÇ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ù¡ÊÃæÌî¿®»Ò/¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ø¤Ê¤¼¡¢°¦¤ÏÆÇ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
ÆÇ¿Æ
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯Á°¤«¤é¡¢¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1989Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤¬¡ØÆÇ¤Ë¤Ê¤ë¿Æ¡Ê¸¶Âê¡§Toxic Parents¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃø½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îà·¿ÊÌ¤Ë¾Ü½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòº£¤Ï¡¢ÆÇ¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥Ö¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤µ¤¨·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤Î¼«Î©¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¡¢¿ÍÎà¤É¤³¤í¤«Ó®ÆýÎàÁ´ÈÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¥Ö¡¼¥à¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ä°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡µ¤¤Å¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤µÔÂÔ¡½¡½¿´ÍýÅª¤Ê¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤ä¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊµÔÂÔ¡¢²áÅÙ¤Î´³¾Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆÇ¡×¤È¤Ê¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¿Æ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Ò²ñÄÌÇ°Åª¤Ë¤Ï·É°¦¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Î¡Ö¿Æ¡×¤Ë¡ÖÆÇ¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤¿¤³¤ÎÍÑ¸ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤¯¤¤¶Á¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»È¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤ÎÇ¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆÇ¿Æ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÇö¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í¤¤¤è¤¤¤è¶¯¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÇ¿Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤â¿ôÂ¿¤¯ºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºîÃæ¤ËÆÇ¿ÆÍ×ÁÇ¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ÆSNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤è¤¦¤¬Æó¼¡Åª¤Ëµ»ö²½¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÏÃÂê¤ò»î¤ß¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¿Æ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤Ê¤ê¤Î³ä¹ç¤ÇÁê¼ê¤¬¤³¤Î¸ì¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÆÃ¤Ë½÷À¤ËÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£»Å»ö¤ä¡¢ËÜÍè¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¡¢¡ÖÆÇ¿Æ°é¤Á¤À¤Ã¤¿²áµî¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¥â¡¼¥É¤Ë¥®¥¢¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ËÈÑÌå¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âµ©¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Âè»°¼Ô¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¤â¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ö¤¤¤¤ºÐ¤ò¤·¤Æ´Å¤¨¤ë¤Ê¡×¡Ö¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ³Ê¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ä¹â°µÅª¤Ë¡¢»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤·¤Ë¡¢°ì¸ÀÆó¸À¡¢¿Æ¤Ø¤ÎÉé¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÉÔ²÷´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢´¶¾ðÅª¤ËÈ¿Çý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡Ö¤½¤ì¤ÏÆÇ¿Æ¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£ÉáÄÌ¤À¤è¡£»ä¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¤Ê¤À¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µì¼°¤Î¼Ò²ñÄÌÇ°¤¬ÀµµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼Ò²ñ´ðÈ×¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹°¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¹½Â¤¤â¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤é¤¬¸À¤¦¤³¤È¤ÏÈà¤é¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³Î¤«¤Ë°ìÍý¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åª³°¤ì¤Ê»¨²»¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤´é¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¤½¤Î¤¦¤Á¾Ã¤¨¤Þ¤¹¤è¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¤ä¤äÁû¡¹¤·¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»¨²»¤Ï»¨²»¡£¤â¤¦¤¹¤°»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤éÉ¬»à¤ÇÌÄ¤¯¥»¥ß¤ÎÀ¼¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤½¤¦´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤â³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âè»°¼Ô¤Î¤³¤È¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤½¤Î¿Í¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤½¤Î¤â¤Î¥º¥Ð¥ê¤Î¸å¤í¤á¤¿¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÆÇ¤À¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¤ß¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤â¤Ã¤È¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Ê¤¯¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢Ã¯¤·¤â¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶ì¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¼öÇû¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤º¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤µ¤ò¾®½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨Æñ¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊÄºÉ´¶¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥É¥é¥Þ¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¼¡¡¹¤ÈÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤æ¤¨¤Ê¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÀ¤é¤«¤ÊµÔÂÔ¹Ô°Ù¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¸ÀÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¸«¡¢°¦¾ð¿¼¤¤¿Æ¤È½¾½ç¤Ê»Ò¤È¤Î¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡×¤Ë¸«¤¨¤ë´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÀÚµö¤µ¤ì¤º¡¢¿Æ¤Î°Õ¿Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤¬È¾¶¯À©Åª¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¡¡Ã¯¤Ë¤âÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦Â©¶ì¤·¤µ¤ò¡¢°ìÀ¸ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÉÔ¿Ô¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀäË¾Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¿Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁþ¤·¤ß¤äº¨¤ß¤Î´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¼«Ê¬¼«¿È¤ËÇº¤ß¡¢¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿´¤Î½Å²Ù¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¼è¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ê¤Ï¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¶ì¤·¤àÅö¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤ó¤ÊÌô¤è¤ê¤âÉûºîÍÑ¤Î¾¯¤Ê¤¤¡¢¤¹¤°¤ì¤¿¸ú²Ì¤ò»ý¤Ã¤¿³µÇ°¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¿Í¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â°¦¾ð¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤Î°¦¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¶ËÃ¼¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤Î¿´¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡£
¡¡¿Æ¤Î°Õ»×¤ò¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¿Æ¤ÎËþÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·ëº§¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¡¢ÌµËÅ¤Êº§³è¤Ë¥È¥é¥¤¤·Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡£
¡¡¿Æ¤Î°Õ¸«¤È°Û¤Ê¤ë¼çÄ¥¤òµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Áê¼ê¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤â¶¯¤¯½Ð¤é¤ì¤ë¤È¸À¤¤ÊÖ¤»¤º¤Ë¡¢¿¦¾ì¤ä¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ç²¥¤é¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡£
¡¡¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÍ¥ÅùÀ¸¡×¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢°ìÈÖ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á´¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¶²ÉÝ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Î´¿¿´¤ò¶âÁ¬¤ÇÇã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤ÇÂ¾¿Í¤Î¿´¤ò½¾¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤à¤·¤í¤Ê¤ó¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤ë¿´¤ÎíÂ¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤¬¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ò¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Îº¬¸»Åª¤ÊÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬°ì¿Í¤ÎÊÑ³×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¼Ò²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊÑ³×¤òÂ¥¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£