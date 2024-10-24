¡ÚÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Û¼«Ê¬¤Î¡ÈÄí¡É¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¹¥ÀïÉ¬»ê
¢¡Å·¹Ä¾Þ¡¦½©ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡Ê£²£³Æü¡¦·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¡Ë
¡¡Âè£±£·£°²óÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê£²£·Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬£²£³Æü¡¢ÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï½çÄ´¤Ö¤ê¤ò¥ä¥Þ¥¿¥±¡Ê»³ËÜÉð»Ö¡Ëµ¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×¡£¤¤ç¤¦£²£´Æü¤ËÏÈ½ç¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¡ÈÄí¡É¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬ºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÇÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï·ªÅì¡¦£Ä£Ð¥³¡¼¥¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£¥·¥ô¥¡¡¼¥¹¡Ê£³ºÐ£²¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤òÆâ¤«¤é£³ÇÏ¿ÈÈ¾ÄÉÁö¤¹¤ë¤È¡¢·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤Ç³Ú¡¹¤È£¶¥Ï¥í¥ó£¸£±ÉÃ£±¡½£±£±ÉÃ£²¡£¡ÖÀè½µ¤Î»þÅÀ¤ÇÂÎ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÍ§Æ»Ä´¶µ»Õ¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¹ñÆâ¤Ç£±£±Àï¡£Åö½µ¤ÏºäÏ©¡¢£Ã£×¡¢£Ä£Ð¡¢¼Ç¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥³¡¼¥¹¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ä«ÆüÇÕ£Æ£Ó¤ÈÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÈÍÇÏµÇ°¤Î£Ç£±¡¦£³¾¡¤Ï¤¹¤Ù¤Æ£Ä£Ð¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ÏÅö½µ¤ËºäÏ©ÄÉ¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÍ§Æ»»Õ¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÏÀµÄ¾¡¢¥®¥ê¥®¥ê´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï½ÐÁö¼è¾Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥Ð¥¤°ÊÍè¤Î¼ÂÀï¡£¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Þ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¹þ¤ß¡¢Åö½µ¤Þ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÏ¾ì¤Î·Ú¤¤£Ä£Ð¥³¡¼¥¹¤ÏÉé²Ù¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£Åö½µ¤Ë¤³¤³¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÑ²½¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¡á½½Ê¬¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢Ä´¶µ²áÄø¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£¥ì¡¼¥¹¤Î£±¤«·îÈ¾Á°¤Ë·ªÅì¤ËÌá¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ù¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ä¤Ä¡¢£±½µÁ°¤ËÉðË¤Îµ³¾è¤ÇÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ëÄÌ¾ï¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¾Ã²½¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï£Ã£×¥³¡¼¥¹£·¥Ï¥í¥ó£¹£µÉÃ£³¡½£±£±ÉÃ£°¤ÇÊ»ÁöÇÏ¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿Áö¤ê¤Ï¹ë²÷¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤À¤¬¡¢¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤¬Íê¤â¤·¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤âÍ§Æ»»Õ¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¬½Ð¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¡ÖÌµÂÌ¤ÊÆù¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¶ÚÆù¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¸å¡¢¡ÖµÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£½¼¼Â´ü¤ËÆþ¤ê¡¢¤â¤¦¾åÀÑ¤ß¤òµá¤á¤Ê¤¤ËüÁ´»Å¾å¤²¡£¹¥Àï¤ÏÉ¬»ê¤À¡£¡Ê»³ËÜ¡¡Éð»Ö¡Ë