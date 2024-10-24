ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¡È¥µ¥é¥µ¥é¶âÈ±¡É»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡¡¥à¥¥à¥¥Ü¥Ç¥£¤âÏÃÂê
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¡È¥à¥¥à¥¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡Prime Video 2024¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡ÁBeyond the Game¡Á¡Ù¡Ê10·î25ÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ç¼çÌò¡¦¶ÍÀ¸°ìÇÏÌò¤ò±é¤¸¤ëÃÝÆâ¡£ÂÎºî¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³ÊÆ®²È¡¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Î¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤¬ÀèÆüÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¡ØZenith Pilot Porter Edition¡Ù¡¡I think it¡Çs the perfect collaboration.¡¡Everyone, please make it your companion for the journey¡ª¡¡ºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·1ËÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÀ§ÈóÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤Ê¶âÈ±¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê»Ñ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¡Ö²£´é¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¤Í¤§¡Á¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¯¤ó¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@takeuchi_ryoma¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¡È¥à¥¥à¥¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡Prime Video 2024¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡ÁBeyond the Game¡Á¡Ù¡Ê10·î25ÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ç¼çÌò¡¦¶ÍÀ¸°ìÇÏÌò¤ò±é¤¸¤ëÃÝÆâ¡£ÂÎºî¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³ÊÆ®²È¡¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Î¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤¬ÀèÆüÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¡ØZenith Pilot Porter Edition¡Ù¡¡I think it¡Çs the perfect collaboration.¡¡Everyone, please make it your companion for the journey¡ª¡¡ºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·1ËÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÀ§ÈóÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤Ê¶âÈ±¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê»Ñ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¡Ö²£´é¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¤Í¤§¡Á¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¯¤ó¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@takeuchi_ryoma¡Ë