俳優の竹内涼真が23日までにインスタグラムを更新。自身のソロショットを投稿すると、ファンから反響が寄せられた。Prime Video 2024『龍が如く〜Beyond the Game〜』(10月25日配信)で主役・桐生一馬役を演じる竹内。体作りに関して、格闘家・朝倉未来のジムに通ったといい、鍛え抜かれたボディが先日話題に。今回は「『Zenith Pilot Porter Edition』 I think it’s the perfect collaboration. Everyone, please make it your companion for the journey! 最高にかっこいいし1本だと思います。みなさん是非足を運んでみてください」と投稿したのは、サラサラな金髪が印象的な姿。ファンからは「本当にカッコ良すぎるんだけど!」「横顔見れて幸せ」「イケてるねぇ〜」「さすが竹内涼真くん、何をやっても素晴らしい」などのコメントが寄せられている。引用:「竹内涼真」インスタグラム(@takeuchi_ryoma)