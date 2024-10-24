¡ÖÍÄ¤¤Ì¼¤ò3¿ÍÏ¢¤ì¤Æ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÄ¾Á°¡£°ìÈÖ²¼¤Î2ºÐ»ù¤«¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ôÉÃÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤Ë...¡×¡Ê¹Åç¸©¡¦30Âå½÷À¡Ë
¿ôÇ¯Á°¤Î¤½¤ÎÆü¤Î¶²ÉÝ¤ò¡¢¥é¥à¤µ¤ó¡Ê¹Åç¸©¡¦30Âå½÷À¡Ë¤Ï¤Ä¤¤¤³¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤ë¡£
3¿Í¤ÎÍÄ¤¤Ì¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é......¡£
¡ã¥é¥à¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡ä
°ìÈÖ²¼¤Î»Ò¤¬3ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÍÄ¤¤3¿Í¤ÎÌ¼¤òÏ¢¤ì¤Æ²¬»³¤«¤éÉ±Ï©¤Þ¤Ç¤Î¿·´´Àþ¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¿»þ¡¢ÆóÈÖÌÜ¤Î»Ò¤¬¤°¤º¤ê»Ï¤á¡¢¤½¤ì¤Ç¿ôÉÃÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤Ë¡¢²¼¤Î»Ò¤¬¥Û¡¼¥à¤È¿·´´Àþ¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸å¤í¤«¤é40¡Á50Âå¤ÎÃËÀ¤¬...
¤½¤Î»þ¡¢40¡Á50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¸å¤í¤«¤é¥µ¥Ã¤ÈÌ¼¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤³¤ÎÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤ë¶²¤í¤·¤¤½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ª´é¤â¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÌ¾Á°¤¹¤éÊ¹¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£¡¢°ìÈÖ²¼¤ÎÌ¼¤Ï¸µµ¤¤Ë¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µß¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿Ì¿¡£ÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡Ê¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢500Ê¸»úÄøÅÙ¡Á¡Ë¡¢ÂÎ¸³¤Î»þ´ü¡¦¾ì½ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢Ç¯Îð¡Ê20Âå¡¢30Âå¤Ê¤ÉÂç¤Þ¤«¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë¡¢ÀÊÌ¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌÆâ¤Î¾ì½ê¤ä¸ÇÍÌ¾»ìÅù¤Î¾ðÊó¤ò¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë