¡ÚÀÇÍý»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û¸øÅªÇ¯¶â¤Î³Û¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤¯¤»¤¯¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Î¤è¤¤¤ª¥È¥¯¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï¡©
ÄêÇ¯Á°¸å¤Î·èÃÇ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï2000Ëü±ß°Ê¾åÊÑ¤ï¤ë¡ª ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ëÀÇÍý»Î¤ÎÈÄÁÒµþ»á¤¬Ãø¤·¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆÀ¤ò¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ñÀÒ¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»²þÄû¡õ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂçÂ»¤¹¤ë¡ªÄêÇ¯Á°¸å¤Î¤ª¶â¤ÎÀµ²ò ²þÄûÈÇ¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¡¢ÄêÇ¯Á°¸å¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤äÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥È¥¯¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀáÀÇ¸ú²Ì¡×¤È¡Ö±¿ÍÑ±×¡×¤Ç¥À¥Ö¥ë¤Ë¤ª¥È¥¯¡ª
¡ÖÇ¯¶â¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤Ç¤¹¡£iDeCo¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ë»äÅªÇ¯¶â¤Ç¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÅÏ¤·¤Æ¹ñ¤Ë±¿ÍÑ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬iDeCo¤Ç¤¹¡£
¡¡iDeCo¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¸øÅªÇ¯¶â¤è¤ê¤â¤è¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡¢¹ñ¤Î°ìÂ¸¤ÇÀ©ÅÙ¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ê¡¢¤â¤é¤¨¤ë¶â³Û¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áá»à¤Ë¤¹¤ë¤ÈÊ§¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁÁêÅöÊ¬¤ÎÇ¯¶â¤µ¤¨¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢iDeCo¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤Ç±¿ÍÑ¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¾ï¤Ëº£¤Î»ñ»º¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ëü¤¬°ì¼õ¤±¼è¤ëÁ°¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸ýºÂ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëºâ»º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°äÂ²¤ÎÊý¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤ÈÆ±ÍÍÁ´³Û½êÆÀ¹µ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢±¿ÍÑ±×¤äÇÛÅö¤ËÀÇ¶â¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñ¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Æ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤âiDeCo¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤â¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éiDeCo¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè·î2Ëü5000±ß¤Û¤É¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¶â³Û¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¤¬300Ëü±ßÄø¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¤Î»ñ»º³Û¤Ï500Ëü±ßÄ¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¡¢Áý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢iDeCo¤¬¡Ö¥É¥ë¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¡×¤Ç»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£NISA¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡Êp51¤Ç¾Ò²ð¡Ë¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ã¤¤¤Ï¡¢iDeCo¤Ê¤é³Ý¶â¤¬½êÆÀ¹µ½ü¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¡¢ËèÇ¯30Ëü±ß¤Û¤ÉÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿iDeCo¤Î³Ý¶â¤¬Á´³Û½êÆÀ¹µ½ü¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö9Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÀáÀÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀáÀÇ³Û¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç90Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ëü¤¬°ì±¿ÍÑ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡iDeCo¤ÏÍø±×¤äÇÛÅö¤ËÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¾ï¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ÇÍø±×¤äÇÛÅö¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë20¡óÄøÅÙ¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£200Ëü±ß¤ÎÍø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢40Ëü±ßÄøÅÙ¤¬ÀÇ¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢iDeCo¤Ê¤éÌÙ¤±¤¿Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
iDeCo¤Ë¤ÏÀ©Ìó¤â
¡¡¤ª¥È¥¯¤ÊiDeCo¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÃÆþÇ¯Îð¡¦³Ý¶â¡¦¼õ¤±¼è¤êÇ¯Îð¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡²ÃÆþÇ¯Îð¤Ï65ºÐÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç
¡¡iDeCo¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢60ºÐ°Ê¾å65ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â¤·¤¯¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤ËÇ¤°Õ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËiDeCo¤ä¸øÅªÇ¯¶â¤ò·«¤ê¾å¤²¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡50Âå¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¡Öº£¤µ¤éÃÙ¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¢À§Èó¡¢iDeCo¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢³Ý¶â
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢iDeCo¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¥óÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢iDeCo¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¶â³Û¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç·î³Û5000¡Á2Ëü3000±ß¤Î´Ö¤Þ¤Ç¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤Ï¡¢·î³Û5000¡Á6Ëü8000±ß¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
£¼õ¤±¼è¤êÇ¯Îð
¡¡iDeCo¤Ï¡¢Áá¤¯¤Æ¤â60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÇ¯¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯Îð¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È»äÅªÇ¯¶â¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥É¥ë¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¡×¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ëiDeCo¤Ï¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Û¤É»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯Îð¤ò¤¹¤®¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢75ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¼õ¤±¼è¤ê»þ´ü¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÌµÍý¤·¤ÆÇäµÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÍÆ°¤¤ò¤ß¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁª¤ó¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡iDeCo¤Ï¡¢°ì³ç¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤âÇ¯¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ì³ç¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢Âà¿¦½êÆÀ¡¢Ç¯¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Ð»¨½êÆÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢p30¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿´ë¶È·¿¤Î³ÎÄêµò½Ð·¿Ç¯¶â¤ÈÆ±¤¸»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÀáÀÇ¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¼õ¤±¼è¤êÊý¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤ÏiDeCo¤Î¸ýºÂ¤òºî¤ë¤³¤È¤«¤é
¡¡iDeCo¤Î¸ýºÂ¤Ï¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô¡¦ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£¼ê¿ôÎÁ¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Î°Â¤¤¤È¤³¤í¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ýºÂ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢±¿ÍÑ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú¤ÎÄê´üÍÂ¶â¥¿¥¤¥×¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤¢¤Ã¤ÆÇº¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾¦ÉÊ¤ËÊ¬¤±¤Æ¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿ÍÑÃæ¤â¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±¿ÍÑ¾¦ÉÊ¤â¼ê¿ôÎÁ¤Î°Â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡öËÜµ»ö¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂçÂ»¤¹¤ë¡ªÄêÇ¯Á°¸å¤Î¤ª¶â¤ÎÀµ²ò¡¡²þÄûÈÇ¡×¤«¤é¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¤ÏËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë