¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃª¶¶¹°»ê¤¬¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÇàÀä·ÊÉü³èáÀÀ¤¦¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï£ÁÃöÌÚ¤µ¤ó°úÂà»î¹ç¡Ö£·Ëü¿Í¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£·¡Ë¤¬¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë£²£°£²£¶Ç¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤ÎàÀä·ÊÉü³èá¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££²£³Æü¤Ë°úÂàÈ¯É½²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ÍðÆþ¤·¤Æ¤¤¿£Å£Ö£É£Ì¤ÈÍèÇ¯£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ä¤êÌó£±Ç¯£²¤«·î¤Î°úÂà¥í¡¼¥É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·ãÇò¡£½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢£±£¹£¹£¸Ç¯£´·î£´Æü¤Ë¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó°úÂà»î¹ç¤¬µÏ¿¤·¤¿£·Ëü¿Í¤ÎÆ°°÷¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤Ï£±£´Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö£±Ç¯£²¤«·î¡¢ÆüËÜÃæ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½êÂ°Áª¼êÁ´°÷¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¤¿¤é¡×¤Èº£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢£Å£Ö£É£Ì¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¸«¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ãª¶¶¤Ï¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¤Î°¹Ô¤¶¤ó¤Þ¤¤¤òÀ®ÇÔ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Á´°÷¤ÎÎ±°û¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤é£Å£Ö£É£Ì¤«¤éÁ´¿ÈÇò¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¥ß¥«¥¨¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«ÂçÅ·»È¤Ë¹¹À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¹¥é¡¼À¸³èºÇ¸å¤Î£±Ç¯¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î½Ð¾ì¤âÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö£²£²Ç¯Ï¢Â³¡Ê½Ð¾ì¡Ë¤¬º£Ç¯ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£Ç£±¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é£±¤«·î°Ê¾å¡¢´Ý¡¹¥ª¥Õ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤Í¡Ä£±ÏÈ¡¢¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë³èÌö¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½Ð¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤³¤ÏËÍ¼«¿È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¹ë¸ì¡£ÍýÁÛ¤Î°úÂà»î¹ç¤ò£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡Ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Ç£²£°£°£°Ç¯Âå¤Î°Å¹õ»þÂå¤«¤éÃÄÂÎ¤òÉü³è¤µ¤»¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÃÄÂÎ»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¸ùÏ«¼Ô¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¥É¡¼¥àÄ¶Ëþ°÷¤Î¸÷·Ê¤À¡££²£°Ç¯£±·î¤Ë¤Ï£²Æü´Ö¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë£·Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤¬²óÉü¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤ËºÆ¤Ó¶ì¤·¤¤»þÂå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãª¶¶¤Ï¡ÖÄ¶Ëþ°÷¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¤ò³ØÀ¸»þÂå¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡££·Ëü¿Í¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸÷·Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤¿ÅÁÀâ¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤«¡£´õÂå¤ÎÌ¾¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡